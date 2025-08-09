The New York Times yazdı: İstanbul’da müze patlaması

Haberin Devamı

THE New York Times’ın haberinde İstanbul’un tarih boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yaptığı, bu nedenle bir açık hava müzesi niteliği taşıdığı; ancak son yıllarda bu tarihsel birikimin yanı sıra çağdaş sanat ve mimariyle şekillenen yeni müzelerin de kültürel manzaraya eklendiği vurgulandı. Megakent’te son yıllarda açılan ve yeniden yapılandırılan beş müze şöyle tanıtıldı:

- İstanbul Modern: Karaköy’deki yeni binası, İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlandı. Yapı, gümüş tonlardaki dış cephesi, geometrik kutu formu ve ince kolonlar üzerinde yükselen kütlesiyle, Piano’nun daha önce New York’ta tasarladığı Whitney Amerikan Sanatı Müzesi gibi projelere mimari olarak benzetildi. Müzenin konumu ve tasarımı sayesinde Boğaz, cam paneller ve teras katındaki yansıma havuzu aracılığıyla sürekli görünür kılınıyor.

- Zeyrek Çinili Hamam: Mimar Sinan tarafından inşa edilen hamam, 13 yıllık restorasyonun ardından 2023 yılında adeta yeniden doğdu. Modern sanat sergileri, restorasyon esnasında keşfedilen Bizans eserleri ve orijinal İznik çinilerinin bir araya gelmesi benzersiz.

- İslam Medeniyetleri Müzesi: Müzenin en dikkat çekici parçaları Hz. Muhammed’e ait sakal-ı şerif ve Kabe’ye ait halı. Estetik ve tasarım severler, müzede yer alan birçok minyatürlü el yazması, özenle desenlenmiş ışıltılı kaftanlar ve ‘cıva gibi parıldayan’ çarpıcı zanaatkarlık becerilerini özellikle beğenecek.

- İstanbul Resim ve Heykel Müzesi: 19. ve 20. yüzyıl Türk sanatına dair kapsamlı bir eğitim ve deneyim sunuyor. Kübizm’den Art Deco’ya her akımın kendi galerisi var.

- Artİstanbul Feshane: Etkileyici bir dönüşüm. İstanbul’un kültürel hayatına hem uluslararası hem de edebi programlarla katkı sağlayan bir merkez.

