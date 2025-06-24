THE Koordinatörü Hürriyet’e konuştu: Eğitimde rota Batı’dan Doğu’ya döndü

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İstanbul’da düzenlenen ‘Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi’nde THE Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması da açıklandı. İlk 100’de 4 üniversiteyle yer alan Türkiye, aynı zamanda 121 üniversiteyle dünyada en çok temsil edilen üçüncü ülke olmasıyla da dikkat çekti. THE’nın Küresel İlişkiler Koordinatörü Phil Baty, Batı’daki kısıtlayıcı politikalar nedeniyle akademide Asya’nın yükselen değer olduğunu ve Türkiye’nin bu noktada köprü görevi görebileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bugün küresel anlamda en büyük trendlerden biri, araştırma mükemmelliğinin Batı’dan Doğu’ya doğru kayması. ABD’de Trump yönetiminin araştırma yatırımlarını azaltması ve uluslararası öğrencilere yönelik olumsuz tutumu ile Batı’daki ülkelerin uluslararası öğrencilere yönelik vize kısıtlamaları bu kaymayı hızlandırıyor. Yani Batı’dan Orta ve Doğu Asya’ya bir kayış söz konusu. Bu trend, Türkiye için büyük bir fırsat sunuyor, çünkü Türkiye Avrupa ile Asya’nın tam kesişim noktasında yer alıyor. Hem Doğu hem Batı'yla işbirlikleri geliştirme potansiyeline sahip. Türkiye bir köprü olabilir.”

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TÜRKİYE’NİN THE BAŞARISI ETKİLEYİCİ

- Baty, Türk üniversitelerinin ‘THE 2025 Etki Sıralaması’ndaki başarısını da Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Türkiye’de üniversitelerin vizyonu oldukça güçlü. Hem ulusal kalkınmaya hizmet etme hem de küresel hedeflere katkı sağlama arzuları var. Uluslararası işbirliklerinde ve küresel itibar konusunda güçleniyorlar. Türkiye’den çok sayıda üniversite sadece sıralamaya dahil olmakla kalmadı aynı zamanda güçlü performanslar da sergiledi. 100’ün üzerinde Türk üniversitesi sıralamalara dahil oldu. Bu da demek oluyor ki 100’den fazla üniversite, toplumsal ve ekonomik etkilerini sergilemek, değerlendirilmek ve bu alanda şeffaf olmak istiyor.

Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları noktasında üniversitelerin bireysel performansları da oldukça güçlü. Yani sadece başvuru sayısının yüksekliği değil, çıktıların kalitesi ve çeşitliliği de dikkat çekici. Bu gerçekten etkileyici bir başarı. "