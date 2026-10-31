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‘The İstihdam’da altı Türk okulu

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#İstihdam Sıralaması#Üniversite İstihdamı#İşveren Değerlendirmesi
‘The İstihdam’da altı Türk okulu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 07:00

ULUSLARARASI yükseköğretim araştırma kuruluşu Emerging Group tarafından hazırlanan ve Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması 2027 (GEURS 2027) araştırması, 40 ülkeden 15 bin 665 nitelikli katılımcının görüşlerine dayanıyor.

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11 dilde yürütülen araştırmada her katılımcı, mezunlarının istihdam edilebilirliği açısından güçlü gördüğü en fazla 15 yükseköğretim kurumuna oy verdi. Araştırmanın katılımcıları, genç mezunları işe alma veya onlarla doğrudan çalışma deneyimine sahip yöneticiler arasından seçildi ve üniversiteler akademik yayın sayıları veya genel itibarları üzerinden değil, mezunlarının istihdam edilebilirliğine ilişkin işveren değerlendirmelerine göre sıraladı.

‘The İstihdam’da altı Türk okulu

TEMSİL SAYIMIZ ARTTI

Dünya genelinde 300 üniversitenin yer aldığı sıralamada, geçen yıl Türkiye’den 4 üniversite bulunurken 2027 sonuçlarında bu sayı 6 oldu. Açıklanan sonuçlara göre Koç Üniversitesi, geçen yıl yer aldığı 209’uncu sıradan 208’inci sıraya yükselerek Türkiye’den en üst sırada yer alan üniversite oldu. Sabancı Üniversitesi 212’nci sıradan 211’inci sıraya, ODTÜ ise 224’üncü sıradan 223’üncü sıraya yükseldi. İTÜ de 255’inci sırada yer aldı. Bu yıl Bilkent Üniversitesi 275’inci, Boğaziçi Üniversitesi ise 277’nci sıradan listeye dahil oldu. Küresel sıralamada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) birinci, Stanford Üniversitesi ikinci, Oxford Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Cambridge Üniversitesi dördüncü, Harvard Üniversitesi ise beşinci oldu.

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İŞ BULMA ORANI EN YÜKSEK 10 ÜNİVERSİTE

1) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
2) Stanford Üniversitesi
3) Oxford Üniversitesi
4) Cambridge Üniversitesi
5) Harvard Üniversitesi
6) Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü
7) Princeton Üniversitesi
8) Singapur Üniversitesi
9) Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü
10) Tokyo Üniversitesi

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#İstihdam Sıralaması#Üniversite İstihdamı#İşveren Değerlendirmesi

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