The ‘En İyi Genç’te 21 Türk

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Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ‘THE Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2024’te, 50 yaş altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirildi. Yayınlanan raporda, bu yıl Türkiye, Hindistan ve İran’dan temsil edilen kurum sayısının arttığına dikkat çekildi. Türkiye, en iyi genç üniversiteler sıralamasında 2020 yılında 23 üniversite ile temsil edilirken bu sayı geçen yıl 47’ye, bu yıl da 58’e yükseldi. Türkiye’den 21 üniversite ise ilk 500’e girdi.

KOÇ VE SABANCI

Sıralamada Türkiye’den en iyi dereceyi 52’nci olan Koç Üniversitesi aldı. Koç Üniversitesi geçen yıl aynı listede 55’inci sıradaydı. 2023’te 89’uncu sırada olan Sabancı Üniversitesi ise bu yıl 54’üncü sıraya yükseldi. Böylelikle listede ilk 100’de Türkiye’den iki üniversite yer aldı. Üçüncü sırayı 201–250 bandından 154’üncülüğe yükselen Bilkent Üniversitesi alırken, onu 173’üncü sıradaki Bahçeşehir Üniversitesi takip etti.

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BARTIN DA LİSTEDE

Akdeniz Üniversitesi ise 501 bandından yükselerek 251-300 aralığına girerek Türkiye’nin en iyi 7. genç üniversitesi oldu. Bartın Üniversitesi ise bu yıl ilk kez sıralamada yer aldı.

GURUR VERİCİ

- Prof. Dr. Yusuf Leblebici - Sabancı Üniversitesi Rektörü: “Sıralama özelinde Türkiye’den ilk yüze giren en genç üniversitelerin başında yer almak ve dünya sıralamasına da ilk yüz arasına 54’üncü sıradan girmiş olmak ayrıca mutluluk ve gurur verici. Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde önde gelen bir araştırma üniversitesi olma hedefiyle ilerliyoruz. Akademik kadromuz ve öğrencilerimiz ile çok daha büyük başarılar bizi bekliyor.”