THE 2027 açıklandı… Türkiye’den ilk 500’de 4 üniversite

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LONDRA merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması 2027 sonuçları açıklandı. Dünya genelinde 118 ülke ve bölgeden 2 bin 297 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye, üniversite sayısıyla öne çıktı. Geçen yıla göre listeye 15 üniversite daha ekleyen Türkiye, 124 kurumla dünyada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Hindistan’ın ardından üçüncü, Asya’da ise ikinci sırada yer aldı.

ZİRVEYİ KOÇ VE ODTÜ PAYLAŞTI

Türkiye’nin en başarılı kurumları Koç Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. İki üniversite de dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Geçen yıl 351-400 aralığında bulunan ODTÜ, bu yıl bir üst banda çıkarak THE Dünya Üniversite Sıralaması’ndaki en iyi derecesine ulaştı. Geçen yıl 301-350 bandında yer alan Koç Üniversitesi ise bu yıl bantların 25’erli hale gelmesiyle 326-350 aralığına geçti. Sabancı Üniversitesi de geçen yıl 351-400 bandında yer alırken bu yıl 376-400 bandına geçti ve dünyanın ilk 500 üniversitesi arasındaki yerini korudu. Boğaziçi Üniversitesi geçen yıl bulunduğu 401-500 bandından bu yıl 401-450 bandına geçti. Böylece Türkiye’den ilk 500’e giren dört üniversiteden biri olmaya devam etti.

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Türkiye’den toplam 13 üniversite ilk 1000 içinde yer aldı. Sıralamaya bu yıl ilk kez katılan üniversiteler arasında Türkiye’den en yüksek dereceyi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi elde etti. Üniversite, listeye 801-1000 bandından giriş yaptı. Türkiye’nin sıralamadaki üniversite sayısı geçen yıl 109’du. Bu yıl 15 kurumun daha eklenmesiyle sayı 124’e yükseldi. Türkiye böylece temsil sayısında geçen yıl paylaştığı dünya dördüncülüğünden üçüncü sıraya çıktı. Üniversite sayısında dünyada ABD 168 kurumla birinci, Hindistan 143 kurumla ikinci sırada bulunuyor.

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ODTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET YOZGATLIGİL: HEDEFİMİZ İLK 100

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“ODTÜ’nün Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda Türkiye’nin en iyi üniversitesi olarak 326–350 bandında yer alması, uzun yıllara yayılan ortak emeğimizin bir sonucu. Üniversitemizin 70’inci yılını kutladığımız bu dönemde gelen bu sonuç, ODTÜ ailesi için ayrıca anlamlı ve güzel bir hediye oldu. Bu başarı; akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin, idari çalışanlarımızın ve dünyanın dört bir yanındaki mezunlarımızın ortak ürünü. Sıralamaları, gelişimimizi uluslararası ölçütlerle değerlendirmemizi sağlayan bir referans olarak görüyoruz. Hedefimiz ODTÜ’yü dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına taşımak; bunun için araştırma ortamımızı güçlendirmeye, uluslararası iş birliklerimizi genişletmeye ve genç araştırmacılarımıza daha fazla imkân sunmaya devam edeceğiz.”

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OXFORD YİNE BİRİNCİ

Sıralamanın zirvesinde Oxford Üniversitesi yer aldı. Oxford, art arda 11’inci kez dünyanın en iyi üniversitesi seçildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ikinci olurken Princeton ve Stanford üniversiteleri üçüncülüğü paylaştı.