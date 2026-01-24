THE 2026 alan sıralaması açıklandı... ODTÜ yine eğitimde ilk 100’de

Haberin Devamı

LONDRA merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi, bilgisayar, eğitim bilimleri, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, fizik, psikoloji ve sosyal bilimler olmak üzere toplam 11 alanda en iyi üniversiteler listesini yayınladı. THE Alan Sıralaması’nda, 80’den fazla ülke ve bölgeden 1000’den fazla üniversite incelendi.

TÜRKİYE’DEN 44 OKUL

Sıralamada Türkiye’nin en başarılı olduğu alan bu yıl da eğitim bilimleri oldu. Geçtiğimiz yıl 89’uncu sırada yer alan ODTÜ bu yıl 93’üncü sıraya gerilemiş olsa da ilk 100’deki yerini korudu. 88 ülkeden 830 üniversitenin yer aldığı eğitim bilimleri alanında ülkemizden 44 üniversite kendine yer buldu. ODTÜ’yü 151-175 bandından 201-250’ye gerileyen Boğaziçi ve 251-300 bandındaki yerini koruyan Hacettepe Üniversitesi takip etti. Ankara, Gazi, İnönü ve Yıldız Teknik üniversiteleri de bu alanda ilk 500’de yer alan diğer okullar oldu. Eğitim bilimleri sıralamasında ilk üçü geçen yıl olduğu gibi Stanford, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley ve Oxford üniversiteleri paylaştı.

İLK 500’DE 4 ÜNİVERSİTE

Elektrik ve elektronik, makine ve uzay, inşaat ile kimya mühendisliğinin incelendiği alan, 18 performans göstergesine göre değerlendirilen 98 ülke ve bölgeden bin 555 kurumu içerdi. Bu alanda ilk 1000’de 32 Türk üniversitesi yer aldı. Koç Üniversitesi 201-250 bandındaki yerini korurken ODTÜ 251-300 bandından 201-250’ye yükselerek ikinci sıraya yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sabancı Üniversitesi ise 301-400 bandında yer aldı.

Bilkent, Boğaziçi ve Düzce Üniversitesi 401-500 bandında, Bahçeşehir, İstanbul Medipol ve İstinye Üniversitesi de 501-600 bandında yer buldu. Dünyanın bu alanda en iyi ilk 3 eğitim kurumu Harvard ve Oxford ile MIT oldu.

MIT, OXFORD VE HARVARD HEP ZİRVEDE

ABD’den Massachusetts Institute of Technology (MIT), geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi ile sosyal bilimler alanlarında zirvede yer aldı. Eğitim ve hukukta Stanford Üniversitesi, mühendislik ve yaşam bilimlerinde Harvard Üniversitesi ve fizik bilimlerinde California Teknoloji Enstitüsü ilk sıraya yerleşti. Birleşik Krallık’ta yer alan iki üniversite üç alanda lider oldu. Oxford bilgisayar bilimleri ile tıp ve sağlık alanlarında birinci olurken Cambridge psikolojide Stanford’u geride bırakarak zirveye çıktı. 11 alanın hepsinde ilk 10’da yer alabilen 3 üniversite ise Harvard, Stanford ve Cambridge.

7 ALANDA TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

- Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (ODTÜ Rektörü):

“Bu başarı, okul öncesinden ortaöğretime kadar uzanan K–12 eğitim zincirine bilimsel temelli, sahaya dokunan ve sürdürülebilir çözümler üretme vizyonumuzun sonucu. ODTÜ, eğitim bilimleri alanında Türkiye’deki liderliğini kesintisiz biçimde sürdürürken, dünya ölçeğinde de kalıcı bir ilk 100 başarısı elde etti. 2026 THE Alan sıralamalarında üniversitemiz; değerlendirildiği 8 alanın yedisinde Türkiye’nin en iyi üniversitesi oldu, bir alanda dünyada 93’üncü sırada yer aldı, bir alanda ilk 200’e, dört alanda ilk 300’e girdi. Bu tablo, ODTÜ’nün araştırma kalitesi, uluslararası görünürlüğü ve akademik etkisiyle yalnızca bugünü değil, eğitimin geleceğini de şekillendirdiğini açıkça ortaya koyuyor.”

