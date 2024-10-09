THE 2025’te Türkiye rekoru... 91 Türk üniversitesi ‘en iyiler’ listesinde

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Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2025’i yayınladı. Bu yıl da dünyanın en iyi yükseköğretim kurumu 9 yıldır olduğu gibi Oxford Üniversitesi oldu. Dünya sıralamasında Oxford’u ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi izledi. Geçtiğimiz yıl 2’nci olan Stanford Üniversitesi ise 6’ncı sıraya geriledi. Bu yıl da ilk 10 sırayı İngiltere ve ABD’deki üniversiteler paylaştı.

BİR YILDA YÜZDE 21 ARTTI

THE raporuna göre, Türkiye’den listeye giren kurum sayısında artış olsa da sıralamalarda düşüş yaşandı. Geçen yıl 75 üniversite ile temsil edilen Türkiye’nin yükseköğretim kurumu sayısı yüzde 21 artarak 91 oldu. Türkiye’nin en üst sıradaki üniversiteleri ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi 351-400 bandında yer alan Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi oldu. Dördüncü sırada ise 501-600 bandındakini yerini koruyan İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı. 601-800 bandında da değişiklik olmadı. Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri aynı sırayı bu yıl da korudu.

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EN HIZLI GELİŞEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Rapora göre İnönü Üniversitesi bu yıl, geçen yılki 1.501+ bandından 1.001-1.200 bandına çıkarak şimdiye kadarki en iyi sıralamasına ulaştı. Ancak Fırat ve İstanbul Üniversiteleri 1001-1200 bandından 1201-1500 bandına düştü. Türkiye araştırma ortamı, uluslararası görünüm, öğretim, endüstri ve araştırma kalitesi açısından dünya ortalamalarının altında kaldı. Ancak 50’den fazla üniversitenin temsil edildiği ‘büyük ülkeler’ arasında Türkiye araştırma kalitesi ve araştırma itibarı açısından en hızlı iyileşme gösteren üçüncü ülke oldu.

ODTÜ, KOÇ, SABANCI İLK 500’DE

ODTÜ 351–400

Koç 351–400

Sabancı 351–400

İTÜ 501–600

Bilkent 601–800

Boğaziçi 601–800

Bahçeşehir 801–1000

Çankaya 801–1000

Hacettepe 801–1000

Kadir Has 801–1000

Özyeğin 801–1000

Yıldız Teknik 801–1000

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12 ÜNİVERSİTE BİNLİK DİLİMDE

İlk 1000’e 12 üniversiteyle giren Türkiye’nin başarısını THE Global Başkanı Phil Baty şöyle yorumladı: “THE’ya değerlendirme için başvuran ve sonrasında sıralanan Türk üniversitelerinin sayısı sektörün küresel sahnede iyi bir oyuncu olduğunun kanıtı. Hiç şüpheniz olmasın Türk üniversitelerinin Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralamaları’na katılımının önemli ölçüde artması, ülkede yüksek öğrenimin önümüzdeki yıllar için dikkat çekecek bir alan olduğunu gösteriyor. Türkiye, araştırma kalitesi ve araştırma itibarı açısından üçüncü en hızlı gelişmeye sahip. Bunu görmek gerçekten harika ve üniversitelerinin sıralamalarda yükseleceğini düşünüyoruz.”

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