THE 2025 alan sıralaması açıklandı... ODTÜ ilk 100’de

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THE Alan Sıralaması’nda, 80’den fazla ülke ve bölgeden 1000’in üstünde üniversite incelendi. Bu yılın dikkat çeken başlıkları şöyle oldu:

LİSTEDE 35 TÜRK ÜNİVERSİTE

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi ile sosyal bilimlerde zirveye oturdu. Stanford Üniversitesi ise eğitim ile hukuk ve psikoloji alanlarında birinci oldu. Harvard Üniversitesi mühendislik ve yaşam bilimleri alanında birinci olurken, California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) fizik bilimleri alanında birinci sıraya yerleşti. Bilgisayar bilimi, tıp ve sağlık alanlarında da Oxford Üniversitesi öne çıktı. Asya’dan Çin ve Singapur üniversiteleri 11 alanın tamamında ilk 50’de yer almayı başardı.

Türkiye’nin ise en başarılı olduğu alan eğitim bilimleri oldu. ODTÜ’nün 89’uncu sırada yer aldığı listede, ülkemizden 35 üniversite kendine yer buldu. ODTÜ’yü 151-175 bandından Boğaziçi ve 251-300 bandından Hacettepe Üniversitesi takip etti. Anadolu, Bahçeşehir ve Bartın üniversiteleri de bu alanda ilk 500’de yer alan diğer üniversiteler oldu.

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MÜHENDİSLİKTE 26 TÜRK OKUL

Elektrik ve elektronik, makine ve uzay, inşaat ile kimya mühendisliğinin incelendiği bu alan, 18 performans göstergesine göre değerlendirilen 97 ülke ve bölgeden bin 488 kurumu içerdi. Bu alanda ilk 1000’de 26 Türk üniversitesi yer aldı. Koç Üniversitesi listeye 201-250 bandından girerken, ODTÜ 251-300, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sabancı Üniversitesi 301-400 bandından onu takip etti. Bilkent, Boğaziçi ve İstinye üniversitesi 401-500 bandında, Akdeniz, Bahçeşehir ve Düzce Üniversitesi de 501-600 bandında yer buldu. Dünyanın bu alanda en iyi ilk 3 eğitim kurumu Harvard ve Stanford Üniversitesi ile MIT oldu.