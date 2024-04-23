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TGC’den Hürriyet’e büyük ödül

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#TGC#Arif Dizdaroğlu#Ödül
TGC’den Hürriyet’e büyük ödül
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 07:00

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından 65’incisi düzenlenen ‘Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri 2023’ sahiplerini buldu. ‘Sayfa Düzeni’ kategorisinde “Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Atatürk’ün kızları Avrupa Şampiyonu – Harikasınız” manşetiyle ödül alan Hürriyet Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol takımı için “Başarıları o kadar büyük ki bana bile ödül kazandırdılar” dedi.

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TGC Burhan Felek Salonu’nda düzenlenen tören öncesi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen, öldürülen gazeteciler, depremde ölen gazeteciler ve vatandaşlar adına saygı duruşunda bulunuldu. Açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Vahap Munyar, TGC’nin kurulduğu günden bu yana bağımsız ve bağlantısız gazetecilik yapılabilmesi için çabalarını sürdüklerini belirterek “Gazetecilerin engellenmemesi, haberlerin, yazıların suç sayılmaması gerekiyor” dedi.

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu da ödülünü aldıktan sonra şunları söyledi: “Önce Milletler Kupası, arkasından Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan milli kadın voleybolcularımız geçen yıl alınmadık kupa bırakmadı. Atatürk’ün kızları manşet hatta kapak olmayı fazlasıyla hak etti. Başarıları o kadar büyük ki bana bile ödül kazandırdılar. Seçici kurula teşekkür ediyorum. Ödülü gazetemdeki arkadaşlarım, yazı işlerindeki arkadaşlarım adına alıyorum” dedi. 

 

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#TGC#Arif Dizdaroğlu#Ödül

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