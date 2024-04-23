TGC’den Hürriyet’e büyük ödül

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TGC Burhan Felek Salonu’nda düzenlenen tören öncesi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen, öldürülen gazeteciler, depremde ölen gazeteciler ve vatandaşlar adına saygı duruşunda bulunuldu. Açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Vahap Munyar, TGC’nin kurulduğu günden bu yana bağımsız ve bağlantısız gazetecilik yapılabilmesi için çabalarını sürdüklerini belirterek “Gazetecilerin engellenmemesi, haberlerin, yazıların suç sayılmaması gerekiyor” dedi.

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu da ödülünü aldıktan sonra şunları söyledi: “Önce Milletler Kupası, arkasından Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan milli kadın voleybolcularımız geçen yıl alınmadık kupa bırakmadı. Atatürk’ün kızları manşet hatta kapak olmayı fazlasıyla hak etti. Başarıları o kadar büyük ki bana bile ödül kazandırdılar. Seçici kurula teşekkür ediyorum. Ödülü gazetemdeki arkadaşlarım, yazı işlerindeki arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.