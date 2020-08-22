TGC’den Hürriyet muhabirine ödül

‘Röportaj-söyleşi’ kategorisinde Hürriyet gazetesi muhabiri Fevzi Kızılkoyun ‘Vebalı Gibi Görmeyin Ekmek Derdindeyiz’ başlıklı röportajıyla ödül kazandı. 2019 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün ise “Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin gelişmesinde önemli katkıları, bu alanda pek çok muhabirin yetişmesinde de emeğinin olması, her dönem ve koşulda mesleğin saygınlığının korunması ve geliştirilmesine özen göstermesi” nedeniyle Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş’a verilmesi kararlaştırıldı.