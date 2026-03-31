TGC'den Demirören Medya'ya 8 ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 67'ncisi verilen 'Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. TGC'nin Fatih'te bulunan binasında düzenlenen törende edebiyata, bilimden spora kadar dokuz farklı kategoride ödül verildi. Törende 50 ödül sahiplerini bulurken, Demirören Medya'dan 8 kişi ödüle layık görüldü.

BU ÖDÜLLER GAZETECİLİĞİN DEĞERİNİ DE SİMGELİYOR

Törende konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Abdülvahap Munyar, "Bu ödüller yalnızca mesleki başarıyı değil, aynı zamanda kamu yararını gözeten, insan haklarına saygılı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yapılan gazeteciliğin değerini de simgeliyor. Bu yıl da gazetecilik başarı ödülleri seçici kurullarda yer alan deneyimli meslektaşlarımız, büyük bir titizlikle ve sorumluluk duygusuyla en iyi haberleri, programları ve sayfaları belirlediler" dedi.

'BU ÖDÜLÜ ALIRKEN HEM GURUR DUYDUM HEM DE HÜZÜNLÜYDÜM'

Törende '55 yıllık meslektaşım ve dünürüm Garbis Özatay'ı kaybettim' başlıklı haberiyle ödül alan CNN Türk Köşe yazarı Reha Urus, "Bugün ben bu ödülü alırken hem gurur duydum hem de hüzünlüydüm. O bakımdan oraya çıktığım zaman da bunu söylemiş oldum" ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞIMIZ İŞİN KARŞILIĞINI DA ALDIK'

Törende 'Birinci sayfa düzeni' ödülü alan Milliyet Gazetesi Görsel Yönetmeni İbrahim Ersoy Diyar, "Gazetemiz ve ekip arkadaşlarımız adına çok mutluyuz. Jürinin 'Yılın Sayfası' olarak değerlendirmesi hepimizi çok mutlu etti. Yaptığımız işin karşılığını da aldık. Yaptığımız sayfa biraz sert bir sayfaydı. İnsanlara tekrar göstermiş olduk. Çok mutluyuz" dedi.

'BU VESİLEYLE ÖLEN ÇOCUĞA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'

Törende 'Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı' haberiyle TV Haberi ödülü alan Demirören Haber Ajansı Şanlıurfa Muhabiri Ali Leylak, "Her ödül insana ayrı bir heyecan, bir onur veriyor. Bu ödülü almaktan dolayı oldukça mutluyum ama ne yazık ki bir yandan da üzüntülüyüm. Çünkü 14 yaşında bir çocuğun ölümüne sebep olan bir haberi yayınlamıştık. Türkiye'de ve dünyada oldukça büyük yankı uyandıran bir haberdi bu. Ne yazık ki çocuk bir kompresörlü işkence sonucu önce ağır yaralandı, daha sonra hayatını kaybetti. Ben bu vesileyle ölen çocuğa Allah'tan rahmet diliyorum ve bu ödülü bize layık gören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ÖDÜLÜN BU HABERE VERİLMESİNİN BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR'

Törende 'Sait Faik'e dokunmayın' başlıklı haberiyle Kültür-Sanat ödülü alan Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı İhsan Yılmaz, "Ödülün bu habere verilmesinin benim için özel bir anlamı var. Sait Faik Abasıyanık'ın vefatının üzerinden 70 yıl geçmiş ve telif hakkı düşüyordu. Bu haberle birlikte bütün yayınevleri, kitaplarını basacak olan, telifsiz olarak basacak bütün yayınevleri; bundan sonra teliflerini Darüşşafaka'ya vereceklerini söylediler. Bu şekilde bir kamu yararı da oluşmuş oldu" dedi.

'GAZETECİLİK BİR EKİP İŞİ'

Törende '4 başlıklı tetikçi' araştırmasıyla araştırma övgü ödülü alan Milliyet Gazetesi Muhabiri Çiğdem Yılmaz, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne, jüri üyelerinin hepsine çok teşekkür ederim. TGC'de aldığım 6'ncı ödülüm. Mutluyum. Gazetecilik bir ekip işi. Bu haberde her ne kadar Çiğdem Yılmaz'ın ismi olsa da benim dışımda birçok arkadaşımın da emeği var. Gazetenin mutfağı denilen bir şey var, ben ön plandaki insanım. İmza sadece benim, bütün arkadaşlarımın adına alayım." ifadelerini kullandı.

'HABERİ İŞLERKEN AMACIMIZ YAŞANAN ACILARI GÖRÜNÜR KILMAKTI'

Milliyet Gazetesi 'İç sayfa düzeni' ödülünü alan Tülay Doğan, "Bunun için çok onurlu ve gururluyum. Ödülü aldığım sayfada geçen yıl yaşamış olduğumuz, Türkiye'yi derinden üzen Kartalkaya Otel yangınını işlemiştik. Ve o sayfada haberi işlerken amacımız yaşanan acıları görünür kılmaktı. Dilerim böyle bir acıyı bir daha yaşamayız" dedi.

'GÜZEL BİR EKİP ÇALIŞMASI OLDU

Törende 'Türkiye'nin su ayak izi' başlıklı haberiyle 'Çevre' kategorisinde ödül alan Milliyet Gazetesi Editörü İsmail Şahin, "Bu arada hem tasarımcı hem de diğer sayfa sekreteri arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ekip çalışması oldu. Bu ekip çalışmasını da Gazeteciler Cemiyeti ödülle layık gördü, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

'BİLİNDİK HİKAYEYİ İNSANLARA ULAŞTIRABİLME YOLUNDA BİR BELGESEL ÇEKTİK'

Törende 'Mikrofondaki nefes Yüksel Saymaz' başlıklı belgeseliyle TV Belgeseli ödülü alan D-Smart Yönetmeni Vakkas Aksu, "Tay TV'de yayınlanan 'Mikrofon ve Nefes' Yüksel Saymaz belgeseliyle almış olmaktan gerçekten kıvanç duyuyorum. Bu sadece benim aldığım bir ödül değil. Ben sadece biraz ete kemiğe büründürüp o bilindik hikayeyi insanlara daha fazla ulaştırabilme yolunda bir belgesel çektik. Meslek örgütümüz de bunu değerlendirdi, değerli jüriye de teşekkür ediyorum" dedi.

'TAY TV AİLESİ OLARAK ÇOK MUTLU OLDUK'

Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz ise, "Ben, izleyicilerimizin de çok teveccüh gösterdiği, severek izlediği bu belgeselin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından da ödüllendirilmesine Tay TV ailesi olarak çok mutlu olduk" dedi.