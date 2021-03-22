TGC'den 'çekilme' itirazı

TBMM kararıyla kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkenin Türkiye olduğu hatırlatılan açıklamada, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasını değil, gereklerinin uygulamalarla yerine getirilmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi: “Her fırsatta İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak, insan hakları ve kadın haklarının etkin şekilde korunması açısından sözleşmeden çekilme kararına itiraz ediyoruz. Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi, kadınların şiddetle mücadelesinde yalnızlaştırılması anlamına geldiği gibi faillerin cesaret bulmasına da hizmet edecektir.”





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