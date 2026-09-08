×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TFF personeli Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı; defalarca takla attı

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Ebubekir Uçan#Trafik Kazası
TFF personeli Ebubekir Uçarın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı; defalarca takla attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 10:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar’ın Beykoz'da hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Makas atarak ilerlediği öne sürülen aracın hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra 12 takla attığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, 17 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Acarlar Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Ebubekir Uçar'ın makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, aynı istikamette seyreden hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobil sürücüsü Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Uçar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

TFF personeli Ebubekir Uçarın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı; defalarca takla attı

Haberin Devamı

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Ebubekir Uçar, 18 Ağustos'ta Pendik Koca Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TFF personeli Ebubekir Uçarın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı; defalarca takla attı

ARAÇ 12 TAKLA ATTI

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ebubekir Uçar idaresindeki otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada Uçar'ın kullandığı otomobilin defalarca takla attığı görüldü.

Gözden KaçmasınAtlas Çağlayan cinayeti davasında karar günüAtlas Çağlayan cinayeti davasında karar günüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Ebubekir Uçan#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!