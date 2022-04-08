Tezveren Dede türbesini yüzlerce kişi ziyaret ediyor

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Bursa'da Uludağ’ın eteklerindeki Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan bahçeli, iki katlı bir evin birinci katında bulunan Tezveren Dede türbesi, özellikle Ramazan ayı, dini bayram ve kandillerde, şehir dışından da olmak üzere çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Türbenin bugünkü halini alması ise 20. yüzyılın başına dayanıyor.

Fatih Sultan Mehmet zamanında lokman hekim olarak yaşadığına inanılan Tezveren Dede'nin türbesi, 1900'lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kaldı. Soyadı kanunuyla birlikte “Tezveren” soyadını alan ailenin üyeleri, yaklaşık 6 yıl önce boşaltılana kadar evde yaşamış.

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Türbe, özellikle Ramazan ayında şehir dışından çok sayıda ziyaretçinin akınına uğruyor.