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Tezveren Dede türbesini yüzlerce kişi ziyaret ediyor

#BURSA#Türbe#Ziyaret
Tezveren Dede türbesini yüzlerce kişi ziyaret ediyor

Bursa'da bir evde bulunan Tezveren Dede türbesi, Ramazan ayında vatandaşların ilgi odağı oluyor. ‘Tezveren Dede’ türbesi, varislerine ait evin içinde bulunmasıyla dikkati çekiyor.

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Bursa'da Uludağ’ın eteklerindeki Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan bahçeli, iki katlı bir evin birinci katında bulunan Tezveren Dede türbesi, özellikle Ramazan ayı, dini bayram ve kandillerde, şehir dışından da olmak üzere çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Türbenin bugünkü halini alması ise 20. yüzyılın başına dayanıyor.

Tezveren Dede türbesini yüzlerce kişi ziyaret ediyor

Fatih Sultan Mehmet zamanında lokman hekim olarak yaşadığına inanılan Tezveren Dede'nin türbesi, 1900'lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kaldı. Soyadı kanunuyla birlikte “Tezveren” soyadını alan ailenin üyeleri, yaklaşık 6 yıl önce boşaltılana kadar evde yaşamış.

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Türbe, özellikle Ramazan ayında şehir dışından çok sayıda ziyaretçinin akınına uğruyor.

Tezveren Dede türbesini yüzlerce kişi ziyaret ediyor

Tezveren Dede türbesini yüzlerce kişi ziyaret ediyor

Tezveren Dede türbesini yüzlerce kişi ziyaret ediyor

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#BURSA#Türbe#Ziyaret

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