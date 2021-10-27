Tezkereye 2 yıllık vize

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele nedeniyle Irak ve Suriye’de operasyon düzenlemesine olanak sağlayan parlamento izni iki yıl uzatıldı. Meclis, Türkiye’nin güney kara sınırlarındaki tehditlere karşı TSK’yı görevlendirmesi amacıyla Cumhurbaşkanı’na 30 Ekim 2023’e kadar yetki verdi. Meclis’te ayrıca Birleşmiş Milletler’in Lübnan Görev Gücündeki Türk askerlerinin süresini 1 yıl uzatan tezkere de kabul edildi.

İYİ PARTİ ‘EVET’ DEDİ

TBMM’deki oylamada Millet İttifakı’nın ortakları CHP ile İYİ Parti ayrı düştü. CHP grubu, HDP’lilerle birlikte ret oyu verirken; İYİ Parti grubu, AK Parti, MHP, Memleket Partisi ve BBP vekilleriyle birlikte kabul oyu kullandı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Askerlerimizin zarar görmemesi için tezkereye evet diyeceğiz. İki yıllığına düzenlenmesinde bir art niyetin olmadığına inanmak istiyoruz” diye konuştu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise sosyal medyadan, partisinin aksine tezkereye ret oyu verdiğini açıkladı.

‘GİZLİ İTTİFAKIN DEŞİFRESİ’

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP’nin tavır değişikliğiyle ilgili, “Aslında bu, 2023’e giderken gizli ittifaklarının deşifresidir” görüşünü dile getirdi. Özkan, “CHP, sözüm ona geçmişte ‘evet’ derken oradaki Mehmetçiğimizin cephedeki maneviyatını kıracak şekilde çıkışlar gerçekleştirmiş, devlet-millet dayanışmasını zedelemiştir. Böyle bir meselede İYİ Parti ve kendisini yerli ve milli siyasetin içinde gören herkesin ‘evet’ demesi gerekir” diye konuştu.

İNCE’NİN PARTİSİNDEN DE DESTEK

Memleket Partisi de 3 milletvekiliyle tezkereye destek verdi. Parti Sözcüsü Mehmet Ali Çelebi, “Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenine karşı çevrilmiş binlerce TIR silahın namlusuna gül takacak değiliz. ABD’nin Dedeağaç ve Larissa’da, Girit’te kuşatmasını görüyoruz” dedi.

CHP ‘NEDEN İKİ YIL’ DİYE SORDU

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ise şunları söyledi: “Neden iki yıl? Geçtik erken seçimi, Türkiye’de Haziran 2023’teki normal seçimlerde mi yapılmayacak yoksa? Seçimler yaklaştıkça iktidar tezkerelerin süresini uzatıyor. Neden korkuyorsunuz? Radikal terör örgütlerine karşı askerimizin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı çıkıyoruz.”

Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Partili İsmet Yılmaz, “yabancı kuvvetler” ifadesinin tezkerede geçmişten beri bulunduğunu vurguladı. Yılmaz, “Bu tezkereyle Meclis’in verdiği emir-talimat değil, yetkidir. İsteyen hükümet kullanır” açıklamasını yaptı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da, “Tezkere demek mülteci akınının sürmesi demektir” dedi.