Tezkere sorusu: Neden iki yıl?

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DİYANET DUAYI ÇOK GÖRDÜ

“Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk’ün ruhuna Cumhuriyet Bayramı’nda, bir duayı çok gördü. Ama Diyanet’in esirgediği o dualar, milletimizin dudaklarından sel oldu aktı.

2023’e iki yıl kala, ülkemizi bırakın ilk 10 arasına sokmayı, en güçlü 20 ekonomi liginden düşürdü. Bu hükümet, milletimizi depresyona soktu, sinir hastası etti. 2020’de COVID-19 kaynaklı, depresyon ve anksiyete vakalarının artışında, ülkemiz Avrupa birincisi olmuş. 128 milyar dolar gerçekten millet için harcanmış olsaydı, millet depresyona girer miydi? Önümüz kış. LPG’ye 48 kuruş zam geldi. Konut elektriğine zammın eli kulağında. Kara kış kapımıza dayandı ama Erdoğan ve şürekâsından tık yok. Avrupa’daki tüm hükümetler, vatandaşlarını yaklaşan kara kıştan korumak için hazırlıklarını hızlandırdı. Bizde ise dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlayacak.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük dış politika felaketi Suriye’dir. Fırat’ın doğusuna yönelik tehdit vurgusu, tezkereden neden çıkarıldı? ABD’nin TIR’ları Fırat’ın doğusuna silah taşımayı durdurdular mı? Bu, Biden ile görüşme öncesi, ABD’yi rahatsız etmemek amacıyla mı yapıldı? Ya da Amerika ile yürütülen başka pazarlıklar mı var? Tezkerenin süresi neden 2 yıl? Neden seçim dönemini aşacak ve yeni seçilecek TBMM’nin iradesine ipotek koyacak şekilde bu süre belirlendi? Anketlerde eriyen Erdoğan, seçimleri öteleyebilmek için, Suriye’de yeni maceralara mı hazırlanıyor?

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BIDEN İLE FOTOĞRAF

Yabancı güçlerin, Türkiye’de konuşlandırılmasına izin veriliyor. Kim bu yabancı güç? Yarın bir gün Rusya ve rejim güçleri, İdlib’e operasyon düzenlediğinde, burada mukim bir takım kafa kesen radikaller, “Yabancı askeri güç” olarak tarif edilip, ülkemiz sınırları içine taşınırsa, bunun adı açıkça millete ihanettir. Kuvayı Milliyeciler olarak, bizim bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Erdoğan için dış politikada tek bir öncelik var. O da ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşebilmek. Biden ile görüşünce, İklim Zirvesi’nin yapılacağı Glasgow’a da gitmekten vazgeçti. (Erdoğan-Biden görüşmesi) Daha önce Amerikan hükümetinin ifade ettiği hususlar dışında yeni bir şey görmek mümkün değil. Bildiğim kadarıyla F35’ler değil, F16’lar için kendi meclislerinde ellerinden geleni yapacaklarını söylemiş.

REDDİ MİRAS

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(Bülent Arınç’ın AK Parti kadrolarına yönelik açıklamaları) Aklın yolu bir. Kendi partilerinin kurucuları bile reddi mirasa başladı. Yakında Erdoğan dışında AK Parti’deki herkes reddi miras yapacak. Reddedilen miras da Erdoğan’ın kucağında kalacak.”

İYİ PARTİ’YE: SÖZÜMÜZÜN MUHATABI BELLİ

(Kılıçdar-oğlu’nun tezkere ile ilgili açıklamasına İYİ Parti’den tepki) Bizim sözümüzün muhatabı bellidir. Sözümüzün muhatabı Mehmetçiğimizin tertemiz kanından kendine oy devşirme planı yapanlardır. Muhatabı sözümüzün, TBMM iradesine iki yıl ipotek koyanlardır, Fırat’ın doğrusunu tezkereden çıkaranlardır.

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(AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın tezkereye ilişkin CHP’ye yönelik sözleri) Hamza Dağ boyunu aşan bu işleri bıraksın. AK Partisinde özgül ağırlığı olan Bülent Arınç’ın kokain ithamına çıksın, cevap versin. Ondan sonra da çıksın, neden bu tezkere iki yıl süreyle çıktı onu açıklasın. Türkiye’ye gelecek yabancı güçler kim, kafa kesen radikaller mi, bunu da milletimize anlatsın.