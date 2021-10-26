Tezkere ne demek? İşte Tezkerenin sözlük anlamı hakkında bilgiler

Haberin Devamı

Hem pusula anlamı hem de askerlik ile ilgili anlamları üzerinden tezkere kelimesi gündelik yaşamda yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle askerliğin bitmesini anlatan resmi belge olarak öne çıktığı için gündelik hayatta çok fazla bilinen bir sözcüktür.



Türkçede yerleşik olarak birden fazla anlamı üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır.



- Pusula,

- Askerlik görevinin bittiğini gösteren belge,

- Herhangi bir iş konusunda izin verildiğini bildiren resmi kağıt,

- Genel olarak kiraz ağacı kabuğundan yapılmış olan mızrak,