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Tezkere 30 Ekim 2025’e uzuyor

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#Tezkere#Suriye#Meclis
Tezkere 30 Ekim 2025’e uzuyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’de 30 Ekim’de dolacak görev süresini 30 Ekim 2025’e kadar uzatan sınır ötesi operasyon tezkeresi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

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Cumhurbaşkanlığı’nca Meclis’e gönderilen tezkerede ana çerçeve şöyle çizildi: “Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak. Irak ve Suriye’deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak. Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin menfaatlerini etkili şekilde korumak.”

TEHDİT DEVAM EDİYOR

Tezkere gerekçesinde, Türkiye’nin, komşuları Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü, milli birliği ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği vurgulanırken “Suriye’de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir” görüşlerine de yer verildi.

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#Tezkere#Suriye#Meclis

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