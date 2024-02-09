Tezgâhtarlıktan mafya babalığına uzanan yol

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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve çetesine yönelik operasyon gündeme oturmuştu. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde Kaplan ve 5 örgüt yöneticisine ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘eziyet’ gibi suçlardan 2’şer kez müebbet ve 169 yıla kadar hapis cezası, diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası istendi. Halen cezaevinde bulunan Kaplan’ın çocukluk arkadaşı Erhan G. mahkemeye başvurarak Kaplan ve suç örgütüyle ilgili 9 sayfalık ifade verdi. Kaplan’ın tezgâhtarlıktan mafya babalığına uzanan hikâyesini anlatan Erhan G., “Kaplan’ın geçmişte hiçbir mal varlığı yoktu, geçimini tezgâhtarlıktan sağlardı. Bugün sayamayacağım kadar serveti var, lüks bir hayat yaşıyordu. Uyuşturucu ticaretiyle başlayan serüveni onu bu noktaya getirdi” dedi. Erhan G., ifadesinde özetle şunları söyledi:

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POPSTAR U. UYUŞTURUCU TRANSFERİNDEN SORUMLU

“Kaplan uzun yıllar arkadaşımdı, çocukluk arkadaşım. Ankara’da çok sayıda eğlence mekânı var. Ancak bu mekânlar kendi adına değil, adamları adına kayıtlıdır. Sayamayacağım kadar serveti var, lüks bir hayat yaşıyordu. Bugün bu duruma gelmesinin nedeni uyuşturucu ticaretidir. Kaplan, şehir dışında temin ettiği özellikle kokaini Ankara’ya getirerek piyasaya sürüyordu. İstanbul’da Mardin Kızıltepeli olduğunu bildiğim ancak soyadını hatırlayamadığım ‘Suphan’ isimli şahıstan kokaini alırdı. Kamuoyunda ‘Popstar U.’ olarak bilinen U.G., Kaplan’ın aldığı uyuşturucunun Ankara’ya transferini sağlardı. Kaplan uyuşturucuyu da M.Ç. aracılığıyla piyasaya sürerdi.

LÜKS VİLLALARDA KADIN TİCARETİ

Kaplan ayrıca 2011-2012 yılları arasında K... Şeker Fabrikası Müdürü V.Ö. ile birlikte de uyuşturucu ticareti yapıyordu. Kahramankazan ilçesinde Kaplan’ın silahlarını sakladığı yeri vardı. Issız bir yerde, içerisinde konteyner bulunan hobi bahçesinde. Konteynerin altında ve bahçede çok sayıda silahı vardı. Kaplan, uyuşturucudan elde ettiği paraları da 2 avukatının üzerinden kayıtlı taşımacılık ve eğlence mekânları üzerinden aklardı. Ankara İncek’te 4 katlı lüks villaları var. Bu villaları da masaj salonu ve kadın ticaretinde kullanır. Şu anda cezaevinde hayati tehlikem var, cezaevimin değiştirilmesini istiyorum.

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EMNİYET MÜDÜRÜ İLE KOKAİN SERVİSİ

2016 yılında Ankara Emniyet Organize Şube Müdürü olan N., sürekli olarak Kaplan ile İstanbul’a gidip gelirdi. Kaplan’ın eli-ayağı konumunda bir müdürdü. Kaplan’ın narkotik bağlantısını da o sağlıyordu. Mahkemeye teslim edeceğim videoda Kaplan organize müdürü N. ile yemek yerken ve Kaplan N.’ye içerisinde para olduğunu düşündüğüm sarı bir zarf verirken görülüyor. Ben, Kaplan ve müdür N., sadece benim aracımla 3 kez İstanbul’a gidip geldik. Her gidişimizde Kaplan ve müdür N. ‘Suphan’ isimli şahıstan 10’ar kiloluk kokain alıyordu, sonra Ankara’ya dönüyorduk. Bir keresinde İstanbul çıkışında çevirmeye girdik. Kaplan ve müdür N. önce telaşlandılar, sonra müdür N., polislere kendisini tanıttı, çevirmeye girmeden geçtik.

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2016 yılında Yelda A. adında kız arkadaşım vardı. Yelda A.’nın Kaplan’ın eniştesi H.Ç. ile ilişkisi vardı. Kaplan, bu kızı ölümle tehdit etti, adamlarını kızın üzerine gönderdi. Sonrasında 2016 yılında Yelda A. şüpheli bir şekilde intihar etti. Bu intihar olayı da iyi araştırılsa Kaplan ile bağlantısı çıkar.”