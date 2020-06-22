Tezgahtaki 80 kilo yayın balığı ilgi gördü

Eskişehirli balıkçı Erkan Arslanbenzer, Denizli’nin Çivril ilçesindeki balıkçıların yakaladığı 80 santim boyundaki yayın balığını satın alarak tezgahına koydu. Kilosu 40 liradan satılan yayın balığı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bazıları balık önünde fotoğraf çektirdi. Balıkçı Arslanbenzer, yayını balığını köpek balığına bile benzetenler olduğunu ifade ederek, “Bu yayın balığı 80 kilogram ağırlığında ama daha fazla olanlar da var. Denizli taraflarında tutuldu yayın balığı. Şu anda tezgahımızda görüp de ilgi gösterenler oldu. Fotoğraf çektirenler oldu. Yayın balığını tavada, ızgarada yapabilirsiniz. Biraz yağlı balık olduğu için fırında bile yapabilirsiniz” dedi.