Tezgahlarda yerini aldı: Sadece bir ay bulunabiliyor! '93 yıldır yapılıyor, Bursa'ya özgü'

Güncelleme Tarihi:
Kentte 1933 yılında Rum fırıncı kalfası, işlerin azalması nedeniyle ramazan ayında işten çıkarılmamak için şekilli poğaçalar üretti. Rum kalfanın, o yıllarda oyuncakları olmayan çocukların ilgisini çekmek ve tekne orucu tutan küçükleri oruca teşvik etmek için telefon ahizesi, tabanca, kılıç ve testi şeklini verdiği poğaçalar ilgi gördü.
Dükkan sahibi Seymen, dedesinin ve babasının işlettiği fırında tezgah arkasına geçerek, çocukken izleyip gördüğü iftariyelikleri, şimdi çocuklar için kendisi yapıp satıyor.
'RAMAZANA HAS, BURSA'YA ÖZGÜ'
Dükkan sahibi Şeref Seymen'e eşlik eden fırın ustası Satılmış Uyar da "Ben burada 26 senedir çalışıyorum. Ramazana has, Bursa'ya özel poğaçalarla yaptığım telefon, tabanca ve kılıç gibi oyuncaklarla çocukları oruca teşvik ediyoruz. Bunun gelecek nesillere de aktarılmasını istiyoruz" dedi.