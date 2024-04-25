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Tezgâh altında saklanan arkadaşına acımadı

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#Ahmed El-Melhem#Adana#Cinayet
Tezgâh altında saklanan arkadaşına acımadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 07:00

İşten eve yemek yemeye dönen Ahmed el-Melhem, eşi S.Ç.’nin kapıyı geç açmasından şüphelenip odaları aradı. El-Melhem, mutfak tezgâhının altında saklanmaya çalışırken bulduğu arkadaşı Memduh S.’yi bacak ve kalçasından bıçakladı.

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ADANA’da gündelik işlerde çalışan Suriye uyruklu Ahmed el-Melhem (27), 22 Nisan’da yemek için evine döndü. El-Melhem, 2 çocuğunun annesi S.Ç.’nin (26) kapıyı geç açmasından şüphelenip odaları aradı. Mutfağa giren el-Melhem, arkadaşı Memduh S.’yi (25) tezgâhın altında saklanmaya çalışırken buldu. El-Melhem, Memduh S.’yi darp edip tezgâhtan aldığı ekmek bıçağıyla bacak ve kalçasından yaraladı. Memduh S. hastaneye kaldırılırken, el-Melhem de gözaltına alındı.

‘AİLEMDEN UZAK DURMASINI SÖYLEMİŞTİM’

Ahmed el-Melhem, eşi S.Ç. ve Memduh S.’nin sürekli telefonda konuştuğunu, ikisini de görüşmemeleri konusunda uyardığını söyledi. El-Melhem, polis merkezindeki ifadesinde, “Memduh’a, ailemden uzak durmasını söylemiştim. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. Bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. El-Melhem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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#Ahmed El-Melhem#Adana#Cinayet

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