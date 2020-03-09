Tezahür ne demek? Tehazür etmek nedir? Tezahür TDK kelime anlamı

Tezahür birden fazla kelime ile anlatılabilir. Bu kelimeler ile eşanlamlı olduğundan dolayı yakınlık göstermektedir.

Tezahür Ne Demek?

‘Belirme, gözükme, görünme, oluşma ve ortaya çıkma’ anlamları taşıdığını söylemek mümkün. Farklı cümleler içerisinde bu anlamlara uygun şekilde değerlendirilebilmektedir. Günlük konuşma dilinde çok sık geçmese bile yazılı kaynaklar üzerinde oldukça fazla öne çıkıyor. Ayrıca televizyonlarda dile getirilen cümleler arasında da kullanılan kelime olarak değerlendirilmektedir.

Tezahür Etmek Nedir?

Tezahür etmek tezahür kelimesine göre biraz daha farklı bir anlam taşır. Her ne kadar ortak bir amaç taşısa dahi tezahür etmek ‘Ortaya çıkmak, kendini göstermek ya da belirmek’ gibi anlamlar üzerinden değerlendirilir. Hem gerçek hem de mecaz anlamda bir yerde veya bir şeyde görünmek gibi kullanılabilmektedir.

Tezahür TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre tezahür kelimesi ‘Görünme, gözükme, belirme, ortaya çıkma veya buluşma’ anlamlarını taşımaktadır. Bunu bir cümle ile göstermek mümkün;



‘’Muvaffak olmamış sanatkarların iki türlü tezahürü vardır.’’ (S. F. Abasıyanık.)

Burada kelime anlamı olarak ortaya çıkışı veya belirmesi gibi etmenler üzerinden değerlendirilmiştir.

Amaca uygun olarak farklı kelimeler üzerinde tezahür sözcüğünü kullanabilirsiniz. Ayrıca yazılı kaynakları ve edebi metinleri okurken bu anlamı çıkarmanız mümkün.