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Mustafa KANLI/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

Teyze çocukları serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu

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Teyze çocukları serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriyeli kuzenler Musa Alav (26) ve Yusuf Alhamo (19) boğularak hayatlarını kaybetti.

Olay, dün akşam Kale Mahallesi'nde yaşandı. Teyze çocukları olan Musa Alav ve Yusuf Alhamo serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Ancak 2 genç bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince Fırat Nehri'nde yapılan aramada, kuzenlerin cansız bedenleri bulundu. Yakınları yasa boğulan kuzenlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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