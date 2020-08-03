Teyze çocukları serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu

Olay, dün akşam Kale Mahallesi'nde yaşandı. Teyze çocukları olan Musa Alav ve Yusuf Alhamo serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Ancak 2 genç bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince Fırat Nehri'nde yapılan aramada, kuzenlerin cansız bedenleri bulundu. Yakınları yasa boğulan kuzenlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.