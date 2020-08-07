Teyakkuz ne demek? TDK'ya göre teyakkuz kelimesinin anlamı

Teyakkuz, günlük hayatın içerisinde nadir de olsa karşılaşılan kelimelerden biri. Özellikle eski Türkçe’ye ve yabancı oldukları terimlere ilgi duyan pek çok kişi, teyakkuz kelimesinin anlamını internet üzerinden araştırarak bilgi edinmeye çalışıyor. Arapça’dan dilimize geçen teyakkuz kelimesi, bilgi yarışmaları ve bulmacalarda karşımıza çıkabiliyor. Peki, teyakkuz ne demek? İşte TDK'nın teyakkuz için yaptığı açıklama:

TDK'ye göre teyakkuz kelimesi anlamı şu şekildedir:



- Uyanıklık