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Haber Giriş: 07.08.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Teyakkuz ne demek? TDK'ya göre teyakkuz kelimesinin anlamı

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Teyakkuz ne demek? TDK'ya göre teyakkuz kelimesinin anlamı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaşımı ardından ‘teyakkuz’ kelimesi bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşları, Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımlarla uyaran ve bilgilendiren Koca, 7 Ağustos 2020 tarihli paylaşımında ‘Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz.’ İfadelerine yer verdi. Peki, Teyakkuz ne demek? TDK'ya göre teyakkuz kelimesinin anlamı

Teyakkuz, günlük hayatın içerisinde nadir de olsa karşılaşılan kelimelerden biri. Özellikle eski Türkçe’ye ve yabancı oldukları terimlere ilgi duyan pek çok kişi, teyakkuz kelimesinin anlamını internet üzerinden araştırarak bilgi edinmeye çalışıyor. Arapça’dan dilimize geçen teyakkuz kelimesi, bilgi yarışmaları ve bulmacalarda karşımıza çıkabiliyor. Peki, teyakkuz ne demek? İşte TDK'nın teyakkuz için yaptığı açıklama:

TDK'ye göre teyakkuz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyanıklık

 

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