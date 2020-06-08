Tevil ne demek? Tevil nedir? Tevil TDK kelime anlamı

Tevil kökeni Arapçadan gelen aynı zamanda Türkçede yer alan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında bu kelimenin karşılığı olarak, ‘Bir sözü ya da davranışı görünür anlamında başka bir anlam üzerinden ele almak, çevri’ biçiminde ifade edilmektedir.

Tevil Ne Demek?

Genel olarak tevil sözcüğü kısaca TDK açısından, ‘çevri’ olarak karşılık bulunmaktadır. Herhangi bir durum ya da olay ile beraber söz ve davranış açısından, ortaya çıkan anlamı başka bir anlam şeklinde kabul etmek üzerine yorumlanmaktadır.

‘’ Bu münasebetsizliği tevil edecek kimsede kudret kalmamıştı.’’ S. M. Alus

Herhangi bir durum veya konu karşısında ortaya çıkan anlamı değişik şekillerde ele almak ve açıklamak olarak da dile getirmek mümkün. Bu kelime Arapçada çok yaygın kullanılsa bile Türkçede pek bilinmeyen ve değerlendirilmeyen sözcükler arasındadır. Ancak özellikle edebi eserler ile beraber eski kaynaklarda çok fazla karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

‘’Ne kadar inkar etse hırsızlığı tevil götürmüyordu.’’ Ö. Seyfettin

Bu şekilde cümle içerisinde kullanabilir veya amaca göre tek başına da değerlendirebilirsiniz. En önemlisi herhangi bir eser veya farklı kaynakları incelerken, bu kelime ile karşı karşıya kaldığınız zaman anlamıyla konuyu daha idrak edebilirsiniz. İhtiyaç olduğunda gündelik yaşamda değerlendirmeniz mümkün.