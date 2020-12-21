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Musa KESLER
Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Tevfik Özlü tek tek anlattı ve uyardı! Mutant virüs için iki senaryo…

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs'ün İngiltere'de geçirdiği mutasyonun ardından yayılma hızının yüzde 70 arttığını belirterek alarma geçti. Bazı Avrupa ülkeleri İngiltere'ye uçuşlarını kısıtlamaya başladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bu yeni durumu değerlendirdi.

Virüsün yayılma hızı artarken tahrip gücü de arttı mı? Bugüne kadarki aşı çalışmaları boşa mı gitti? Mevcut tedavi yöntemleri bu mutasyonla da baş edebilir mi? Prof. Dr. Özlü bu sorulara cevap verdi...

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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