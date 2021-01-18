Tevfik Ã–zlÃ¼, verdiÄŸi kritik bilgiler dolayÄ±sÄ±yla ekran baÅŸÄ±ndaki pek Ã§ok kiÅŸinin araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± isimler arasÄ±nda yer alÄ±yor. KoronavirÃ¼s ile mÃ¼cadele sÃ¼recinde Ã¶nemli yÃ¶nlendirmelerde bulunan Tevfik Ã–zlÃ¼, son gÃ¼nlerde ise aÅŸÄ± hakkÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamalar dolayÄ±sÄ±yla araÅŸtÄ±rÄ±lan isim oldu. Ä°ÅŸte,ÂTevfik Ã–zlÃ¼ kimdir nereli kaÃ§ yaÅŸÄ±nda sorusunun cevabÄ± ve detaylÄ± bilgiler

TEVFÄ°K Ã–ZLÃœ KÄ°MDÄ°R NERELÄ° KAÃ‡ YAÅžINDA?

Prof. Tevfik Ã–zlÃ¼, 1963 AydÄ±n doÄŸumlu. Ä°lk ve orta Ã¶ÄŸrenimini AydÄ±nâ€™da tamamladÄ±. UludaÄŸ Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi mezunu. Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± Anabilim DalÄ±nda uzmanlÄ±k eÄŸitimi aldÄ±. UzmanlÄ±k sonrasÄ± ElazÄ±ÄŸ Devlet Hastanesinde zorunlu hizmetini yapÄ±p Karadeniz Teknik Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± Anabilim DalÄ±nda yardÄ±mcÄ± doÃ§ent olarak Ã¶ÄŸretim Ã¼yeliÄŸine baÅŸladÄ±. Bir yÄ±l sonra GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± Anabilim DalÄ±nÄ± ve 2011â€™de bu Anabilim DalÄ±na baÄŸlÄ± YoÄŸun BakÄ±m Bilim DalÄ±nÄ± kurdu. KurulduÄŸundan bugÃ¼ne sÃ¶z konusu Anabilim ve Bilim DalÄ±nÄ±n BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. FakÃ¼ltesinde Mezuniyet SonrasÄ± EÄŸitim Komisyonu ÃœyeliÄŸi, Lisans EÄŸitimi Komisyonu ÃœyeliÄŸi, DÃ¶nem IV KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ders Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, eÄŸitimden sorumlu Dekan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FakÃ¼lte Kurulu ve FakÃ¼lte YÃ¶netim Kurulu ÃœyeliÄŸi, Farabi Hastanesi YÃ¼rÃ¼tme Kurulu ÃœyeliÄŸi gibi gÃ¶revler Ã¼stlendi. 2008-2015 arasÄ±nda Ãœniversitesinin uygulama ve araÅŸtÄ±rma merkezi olan Farabi Hastanesinin BaÅŸhekimliÄŸini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Karadeniz Teknik Ãœniversitesi Hasta HaklarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinin (HAHUM) kurucusu ve halen MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± tÄ±bbi dergilerde TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizce olarak yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ Ã§ok sayÄ±da bilimsel makalesi mevcut. Prof. Tevfik Ã–zlÃ¼ Akademik ve popÃ¼ler dÃ¼zeyde yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ Ã§ok sayÄ±da kitabÄ±n yazarÄ± olup, bir o kadar mesleki kitaba yazar/EditÃ¶r olarak katkÄ±da bulundu. BÃ¶lgesel olarak yayÄ±nlanan gazetelerde (Karadeniz ve GÃ¼nebakÄ±ÅŸ: 2000-2009); saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na dÃ¶nÃ¼k ulusal bir tÄ±p gazetesinde (Medimagazin: 2005-2013); saÄŸlÄ±kla ilgili bir web sitesinde (www.saÄŸlikaktuel.com ; 2009-2013) ve ulusal Sabah Gazetesinde (GÃ¼naydÄ±n: 2006-2008) kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ± yazdÄ±. Ulusal ve uluslararasÄ± bilimsel/mesleki dergilerde danÄ±ÅŸmanlÄ±k, editÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±. TÃ¼rkiye SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TUSEB), TÃ¼rkiye Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Kronik HastalÄ±klar EnstitÃ¼sÃ¼ (TÃœHKE) Bilim Kurulu Ãœyesi.

Prof. Tevfik Ã–zlÃ¼ GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± Hekimlerinin ulusal uzmanlÄ±k dernekleri olan TÃ¼rkiye Solunum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± derneÄŸi (TÃœSAD) ve TÃ¼rk Toraks DerneÄŸi (TTD) iÃ§erisinde Ã§eÅŸitli faaliyetlerde bulundu. 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ±, GÃ¶ÄŸÃ¼s Cerrahisi ve YoÄŸun BakÄ±m hekimlerinin uzmanlÄ±k derneÄŸi olan AkciÄŸer SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve YoÄŸun BakÄ±m DerneÄŸinin (ASYOD) kurucu ve ilk dÃ¶nem genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Halen bu derneÄŸin yÃ¶netim kurulu Ã¼yesidir. TÃ¼rk GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± Yeterlilik Kurulu (TGHYK) Akreditasyon Kurulu ÃœyeliÄŸi yaptÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k EÄŸitimi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TÄ±pta UzmanlÄ±k Kurulu MÃ¼fredat OluÅŸturma Sistemi (TUKMOS) GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Hasta HaklarÄ± ve SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸam DerneÄŸinin (HAKSAY) Kurucu Ãœyesi olup, halen baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Evli ve Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ±dÄ±r.