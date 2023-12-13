Tevfik Göksu'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Yılda 1.150 konut yıktık

Haberin Devamı

Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli'ye konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, şu bilgileri paylaştı:

Her bir sokağın ne zaman dönüşeceğine dair proje hazır. 92 bin dönüşmesi gereken konuttan büyük bölümünü çözdük. Bunun daha da hızlanarak devam etmesi lazım. Oturduğumuz konutlar da eskiyor. Her türlü projeksiyonumuz hazır. Yılda 1.150 konut yıktık. İnsanları güvenli konutlara kavuştururken şehrin donatı imkanlarını artırıyoruz. Geçmişin hatalarını kaldırarak yolumuza devam ediyoruz.

ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ

Esenler'de kentsel dönüşümde büyük yol kat ettik. Karşılaştığımız en büyük sorun siyasi aklın bu projeleri provoke etmesidir. Hep beraber koordinasyonla tedbirimizi almalıyız. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Haberin Devamı

VATANDAŞ ARTIK KENDİSİ GELİYOR

Bugüne kadar ikna süreci ile geldik. Artık vatandaşlar talep eder hale geldi. Bizdeki süreç vatandaşın kendisinin geldiği süreç haline geldi. Yasal düzenleme çıktı, 3'te 2 çoğunluk yüzde 50+1'e dönüştü.