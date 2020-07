Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na tepki: İBB'den şuana kadar 11 bin 706 kişi işinden edilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşimini pandemi kurulları çerçevesinde Yenikapı'daki İBB Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği toplantıda, gündemde yer alan 21 maddenin değerlendirilmesinin ardından İBB 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşmelerine geçildi. Görüşmelerde konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Sayın Başkanın seçim döneminde en çok kullandığı argüman, en çok ifade ettiği şeylerden bir tanesi, 'Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hiç kimsenin aşı, işi ve ekmeği ile oynamayacağım'. Hatta CHP Genel Başkanı, 'Namus sözü veriyorum, hiç kimsenin işinden edilmeyecek' dedi. Peki, tablo nedir. Şuana kadar İBB'den atılan kişi sayısı 11 bin 706'dır. 11 bin 706 kişi ekmeğinden ve işinden edilmiş, atılmıştır. Allah aşkına 11 bin kişi aileleri ile birlikte hesap ettiğiniz zaman neye tekabül eder? Anadolu'da ortalama bir kasabanın nüfusu 10 bin değildir. Peki, soruyorum size. Hani verdiğiniz söz? Hani insanların aşından işinden etmeyecektiniz. Hani partizanlık etmeyecektiniz. Hani parti yönetmeyecekti. Peki, on binlerce mağdur ettiğiniz insanların suçu neydi? Hangi suçu işlediler? Bir iftira attınız. Bankamatik memuru dediniz. İspatlayabildiniz mi? Hayır. Peki, 11 bin 706 kişiyi işten atıp ne yaptınız? 18 bin 102 kişiyi işe aldınız. Bunları resmi kayıtlardan çıkardım. Merak etmeyin" dedi.



"SUYA YÜZDE 80'E VARAN ZAMMI AK PARTİ ENGELLEDİ"



Ekrem İmamoğlu başkan seçildikten sonra ucuzlayan bir şey olmadığını ve suya gelecek olan yüzde 80'e yakın zammı AK Parti'nin engellediğini belirten Tevfik Göksu, "Sayın Başkan dedi ki, 'ben bütün ihaleleri açık ve şeffaf yapacağım' dedi. Her tarafta söyledi. Sayın Başkan yaklaşık 255 tane ihale yapmış. 5 tanesini canlı yayında yapmış. 3'ünü daha sonra iptal etmiş. Evet. Encümende yapmış olduğu ihalelerin yüzde 39'unu açık ihale, yüzde 61'ini kapalı ihale yapmış. Buyurun, şeffaflık bu. Çok şeffaflık bu değil mi? Bir başka şey ise, Sayın Başkan'ın İstanbullulara kullandığı en çok kelimelerden, cümlelerden bir tanesi neydi? 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağım'. Şimdi saygıdeğer İstanbullular hepinize sesleniyorum. Sayın Başkan, göreve geldikten sonra bana İstanbul'da ucuzlayan bir şeyi söyleyin. Bir şeyi söyleyin? Ama ben size şunu söyleyeyim. İstanbul'da ulaşıma zam gelmedi mi, Halk Ekmeğe zam gelmedi mi, İspark'a zam gelmedi mi, Hamidiye Su'ya zam gelmedi mi? Geldi. Dahası suya yüzde 80'e varan zam geliyordu. Onu da AK Parti engelledi" diye konuştu.



"İBB'DE 30 KİLOMETRE METRO PROJESİ YAPMAK HEDEFLENMİŞ YAPILAN SIFIR"



Tevfik Göksu, "İstanbul'un billboardlarında 'muhteşem metro atakları' diye ilanlar var. Ben şimdi size belgeler ile bir şey göstereceğim. Muhtemelen Başkan okumamıştır orayı. 1 yılda İBB, Başkanın seçim vaatlerinden yola çıkarak söylüyorum. Sayın Başkan'ın seçim vaatlerinde neydi, 'AK Parti ne kadar raylı sistem yaptıysa, onun iki katını yapacağım' demişti. Yani biz toplam 630 kilometre raylı sistem teslim etmişiz. İki katı ne yapar, 1260 km. 1260'yi bitirmesi için, Sayın Başkanın bu dönemde her yıl ortalama 200 kilometreden fazla metro yapması lazım. Şimdi ben size soruyorum. İBB'ye soruyorum. Allah aşkına, bir yılda kaç metre bakın kilometre demiyorum. Kaç metre metro yaptın? Ben daha ilgincini söyleyeyim. Birinci yıl basın toplantısını sayın Başkan anlatırken, 'müthiş metro projeleri yaptık' dedi. Şimdi, faaliyet raporu performans ölçümünden, bir yıllık hedef 30 kilometre metro projesi yapmak konmuş. Gerçekleşen sıfır. Ben söylemiyorum. Kitapta yazıyor. Kitapta yazıyor. Bir kilometre yapımı tamamlanan karayolu tüneli öngörülmüş, yapılan 100 metre. İBB'nin kaç metre metro yaptığını bulamazsınız. Çünkü yok. Peki, Ulaştırma Bakanlığı 4 tane metro hattında bir yılda kaç kilometre metro yapmış biliyor musunuz? 37 bin 993. Yani 38 kilometre metro yapmış" şeklinde konuştu.



"HALİÇ'TE ALGI PATLADI"

Haliç'te alg patlaması olmadığını, algı patlaması olduğunu belirten Tevfik Göksu, "Bir başka şey, Haliç. Şimdi Haliç'in hikâyesi derindir. 1994 yılında biz İBB'yi kazandığımızda en çok tartışılan ve konuşulan konulardan bir tanesiydi. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kesim geldi dedi ki, 'Haliç temizlenemez. Siz damperli kamyonları bulun. Getirin toprakları koyun ve burasını futbol sahası yapın' dediler. Bir başka grup ise 'Hayır, temizlenebilir' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyon koyarak Haliç'i temizledi. Haliç gerçekten altın boynuz olarak kendisini gösterdi. O sürede hiç olmayan 47 deniz canlısı Haliç'te yaşamaya başladı Artık kokan Haliç değil, seyredilen Haliç'e ulaşıldı. Ve Haliç'in su ve oksijen ilişkisini doğru kullanmak için Karadeniz'den su bastırıldı. Ve Haliç'e göz bebeği gibi bakıldı. Her yıl dipten alınan çamurlar, her yıl yapılan oksijen çalışmaları vs hepsi yapıldı. Şimdi Haliç'i kurtaracak cümlesini tırnak içerisinde söylüyorum. 'Haliç'in ebedi olarak bir daha o sorunları yaşamaması için en önemli projelerden bir tanesi Silahtarağa İleti Biyolojik Arıtma Tesisi'ydi. Sayın Başkan Türkiye'de literatüre geçecek bir şey yaptı. Temel Atmama Töreni yaptı. Ağaçlara da alkışlattı. Şimdi de o gün Sayın Başkan'ı temel atma töreninde ağaçlar alkışladı, şimdi de Başkanı alglar alkışlıyor. Alg patlaması olmuş Haliç'te. Bakın alg patlaması ne demek? İçimiz de çevre mühendisleri var. Sıcakla kirlilik bulaştığı zaman fotosentez oluyor ve ortaya kirlilik çıkar. İstanbul'un en sıcak yazı 2016 yılında olmuş. Peki, 2016 yılında bu patlamayan alg, niye 2020 yılında patladı? Ve hani, 3 hafta içinde düzelecekti. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Haliç'te alg patlaması değil, algı patladı algı" dedi.