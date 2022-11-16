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Tevfik Göksu’dan İmamoğlu’na: Hangi kanalda istiyorsa tartışmaya hazırım

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#Tevfik Göksu#Ekrem İmamoğlu#İBB
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 23:22

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Engellendiğini iddia eden bir İBB Başkanı varsa niye benim olduğum ortamda 'Ben engelleniyorum' demiyor” diye sordu ve “Hangi konuda engellendiğini iddia ediyorsa, hangi kanalda istiyorsa tartışmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına konuk oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Hangi kanalda istiyorsa tartışmaya hazırım” diyen Tevfik Göksu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"'Engelleniyoruz' lafı çok bayatladı artık. Ben her konuşma yaptığım İBB Meclisi'nde, İBB Başkanı'nın yüzüne, CHP Meclis Üyelerinin yüzüne çıkıp soruyorum 'Sizi kim engelleyebilir?' Ben AK Parti'nin İstanbul'da en yüksek oyla seçilen belediye başkanıyım. Bana bir kuruş fazla gelip de size bir kuruş az geldi mi? Engellendiğini iddia eden bir İBB Başkanı varsa niye benim olduğum ortamda 'Ben engelleniyorum' demiyor. Niye demiyor? Ne zaman diyor bunu kendisinin bir tetikçi medya halkası var oraya konuşuyor onlar bunu dillendiriyorlar. Hangi konuda engellendiğini iddia ediyorsa, hangi kanalda istiyorsa tartışmaya hazırım."

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“İBB 19 MİLYAR TL BORÇ LİMİTİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI”

Göksu ayrıca, İstanbul'daki ulaşım araçlarının eski kaldığına işaret ederek, "İBB, Avrupa'nın en genç filosuna sahibiz diyor. AK Parti 2009'dan 2019'a her yıl kendi kaynağıyla, kredi kullanmadan 410 otobüs aldı. İmamoğlu 3,5 yılda 30 otobüs aldı. İBB toplamda 19 milyar TL borç limitinin üstüne çıktı." dedi.

“İBB BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE…”

İstanbul ulaşımının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Göksu, "İBB bu şekilde devam ederse, 2 yıl sonra İstanbul'da otobüs kalmaz" dedi.

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#Tevfik Göksu#Ekrem İmamoğlu#İBB

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