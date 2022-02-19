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Tevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettik

#Tevfik Göksu#Su Zammı#İmamoğlu
Tevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettik

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı CNN Türk Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Göksu, İBB Meclisi'nde reddedilen İSKİ'nin su zammı teklifiyle ilgili olarak, "CHP ve İYİ Parti siyasi bir tuzak kuruyorlardı, biz tuzağı bertaraf ettik" ifadelerini kullandı.

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"Biz muhalefet partisiyiz neden suya zam yapalım" diyen Göksu, "Sen zam isteyeceksin sonra zamdan geri duracaksın. Biz çarşamba günü CHP ve İYİ Parti'nin karşı çıktığı teklife zam yapsaydık ne diyecekti? 'Bizim haberimiz yok AK Parti yaptı' diyeceklerdi. Siyasi bir tuzak kuruyorlardı, biz tuzağı bertaraf ettik. İBB Başkanı 'Bir oyunu ifşa etmek için basın toplantısı yapıyorum' dedi. Ben de zannettim ki kurdukları oyunu ifşa edecekler. Bir siyasi tuzak kuruyorlardı biz bertaraf ettik. Düşünebiliyor musunuz biz AK Parti olarak İstanbullunun suyuna zam yapmış olacaktık o da çıkıp PR'ını yapacaktı" dedi.

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#Tevfik Göksu#Su Zammı#İmamoğlu

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