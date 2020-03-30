Teveccühünüz Ne Demek? Teveccühünüz Nedir? Teveccühünüz Tdk Kelime Anlamı

Teveccühünüz kelimesi teveccüh sözcüğünden türemiş olan bir kelimedir. Kökeni Arapça olan bu kelime özellikle yazılı metinlerle ve edebi eserlerde sıkça karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

Teveccühünüz Ne Demek?

Teveccühünüz kelimesi karşı taraftan gelen iltifatlar karşısında ‘o sizin güzelliğiniz’ ya da ‘asıl siz öylesiniz’ anlamının dile getirilmesidir. Yapılan bir iltifat ile beraber güzel sözlere karşılık vermek amaçlı teveccühünüz kelimesi kullanılır.

Teveccühünüz Nedir?

Bir kişi karşındaki bireyden güzel sözler ve olumlu cümleler aldığında, saygınlık amaçlı teveccühünüz kelimesini kullanır. Burada ‘o sizin iyiliğiniz;’ ya da ‘asıl siz öylesiniz’ gibi karşılık getiren kelime olarak öne çıkıyor. Bir örnek vermek gerekirse ‘teveccühünüz efendim’ şeklinden günlük yaşamda ya da edebi eserlerde değerlendirilmektedir.

Teveccühünüz TDK Kelime Anlamı

Arapça kökenli teveccüh kelimesinden türeyen ve Türkçede yer alan teveccühünüz sözcüğü, günlük yaşamda hem yazılı hem de sözlü olarak hala yaygın şekilde kullanılıyor. Türk Dil Kurumu'na bakıldığında ise teveccühünüz sözcüğü aynı şekilde O sizin güzelliğiniz ya da asıl siz de öylesiniz gibi anlamlar taşımaktadır. Böylece karşı tarafa aynı şekilde iltifat edebilmek için bu cümleyi kullanabilirsiniz.