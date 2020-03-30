Teveccüh Ne Demek? Teveccüh Etmek Nedir? Teveccüh Tdk Kelime Anlamı

Teveccüh kelimesi özellikle yazılı kaynaklarda ve edebi metinlerde yaygın olarak görülen sözcükler arasında yer almaktadır. Özellikle ’teveccühünüz’ kelime yapısı üzerinden çok sık değerlendirilir.

Teveccüh Ne Demek?

Teveccüh ‘güler yüz gösterme, yakınlık duyma ve hoşlanma ile sevme’ anlamlarına gelmektedir. Türkçeden Arapçaya geçmiş olan bu kelime günümüzde hala geçerliliği bulunan ve kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle söz konusu edebi metinler olduğunda çok sık karşılaşılan kelimelerden biri olduğunu söylemek mümkün.

Teveccüh Nedir?

Pek çok kişi teveccüh kelimesi ile karşı karşıya kaldığında cümle içerisindeki anlamını tam olarak bilemiyor. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Teveccühünüz efendim’’ Kalıbında burada karşıdaki kişiye ‘o sizin güler yüzünüz, hoşluğunuz’ hitabı söylenmek istemektedir. Yani Karşıdaki kişi iltifat ettiği zaman ona karşılık olarak söylenen bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Diğer bir anlam ile kibarlık olarak verilen bir karşılıktır.

Teveccüh TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında teveccüh kelimesi 2 farklı anlamı üzerinden kullanılabilmektedir.

- Bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme,

- Güleryüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma ve sevme,

Özellikle gündelik yaşam içerisinde ikinci anlamıyla daha sık kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor.