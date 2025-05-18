Tetikçiyi ayakkabısı ele verdi... Kaçıp kıyafet değiştirdi

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İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde işinsanı H.S.’nin telefonuna gelen bir mesajda, “Babanın bize vergi borcu var. Ödeyeceksiniz, ailenin en büyüğü sensin. Yoksa öldürürüz” ifadeleri yer aldı. Aynı gece 27 Nisan günü sabaha karşı saat 04.00 sıralarında H.S., evindeyken silah sesleri duydu. Aşağı inen işinsanı, kendisine ait otomobilin kurşunlandığını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

KIRMIZI OTOMOBİLE BİNDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay anına ait görüntülerde bir kişinin koşarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin izini süren ekipler, kısa bir süre sonra kameraların görüş alanı dışına çıktığı bir kör noktaya ulaştı. Ancak bu noktadan hemen sonra, aynı ayakkabıyı giyen bir kadının yürüyerek ortaya çıktığı tespit edildi. Şüpheli kadının bir süre yol kenarında bekledikten sonra kırmızı bir otomobile bindiği belirlendi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yapılan sorgulamada aracın korsan taksi olarak kullanıldığı ve yolcusunun Esra Tatlı (23) olduğu tespit edildi. Kadının Gaziosmanpaşa’ya bırakıldığı belirlendi. 14 Mayıs’ta gözaltına alınan Tatlı’nın cep telefonunda yapılan incelemede, olay gecesi sevgilisinden mesajla kıyafet istediği ve yaptığı saldırıyı anlattığı yazılar ortaya çıktı. Esra Tatlı, 15 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.