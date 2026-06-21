Tetikçiye ‘kafasına sık’ talimatı ... Erhan Karaal elleri ayakları bağlı sandalyede tutuldu

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İki kişinin, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen korsan taksiciler olduğu öğrenildi. Gözaltında tutulan şüpheli sayısı 10’a yükseldi. İBB Kültür A.Ş.’de sanat yönetmeni olarak çalışan T.T.’nin emniyette tanık olarak ifadesi alındı. T.T. ifadesinde, S.U. isimli kişinin İBB Kültür A.Ş.’de ihale işlerinde görev yaptığını ve 4 ay önce işten çıkarıldığını belirterek şunları söyledi:

‘PARA YOKSA BİZE İŞ VER’

“S.U.’nun birtakım usulsüz iş yaptığını duyduk. İşten çıkarılma sebebini Erhan Bey’e yordu. Kendisinden duymadım ancak Erhan Bey’e bilendiğini herkes biliyor. Yaklaşık 3 ay önce S.U.’ya para verdiğini iddia eden birkaç müteahhit işyerimize geldi. Erhan Bey ve benim de bulunduğum bir toplantıda bu kişilerle görüştük. Bu müteahhitler S.U.’nun rakamını hatırlamadığım bir meblağ parayı Erhan Bey’e verdiğini ve bu parayı Erhan Bey’den tahsil edeceklerini söylediler. Erhan Bey durumu açıkladı ve böyle bir parayı almadığını, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi. Bu kişiler ‘Paradan vazgeçtik, bize iş verin’ dediler. Erhan Bey, ‘Burası bir kamu şirketi, burada kimseye iş verilmez, alımlarımıza herkes gibi katılabilirsiniz. Koşullarınız hukuka uygunsa tabii ki’ dedi ve konuyu Genel Müdürümüz Cenk Bey’e iletti. Erhan Bey çok titiz ve adaletli çalışan bir insandır. Hasmı yoktur.”

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‘CESEDİ 45 GÜN BULAMAZLAR’

Öte yandan, operasyon sırasında Erhan Karaal’ın başında silahla beklerken yakalanan şüpheli Yusuf A.’nın (27) tetikçilikle görevlendirildiği ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği’nde sorgulanan ve başta uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edilen Yusuf A.’ya şüpheliler tarafından ‘Öldür’ talimatı verildiği belirlendi. Şüphelilerin, Yusuf A.’ya “Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar” dediği öğrenildi.