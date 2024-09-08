Tetikçiden ilginç savunma: 1.5 milyona öldürecek adamlar değiliz

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Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki iş yerinde Mevlüt Karayiğit'i 21 Mart 2023'te silahlı saldırı düzenleyip öldürdükleri iddia edilen Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz ile kendilerine yardımcı olduğu öne sürülen Ersan E., yapılan araştırma sonucunda yakalandı. Şüphelilerin motosikletle kaçtığı anlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz tutuklanırken, Ersan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin, 2 kişinin azmettirmesi sonucu 1,5 milyon lira karşılığı cinayeti işledikleri iddia edildi. Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında ‘İştirak halinde kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye yardım etme’, ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından dava açılan Deniz Ulaş, Mazlum Deniz ve Ersan E. yargılanmaya başladı.

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Duruşmaya tutuklu sanıklar Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz katılırken, tutuksuz sanık Ersan E. ise yer almadı. Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklardan Deniz Ulaş suçlamayı kabul etmedi. Başka bir cinayet davasında Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasının sürdüğünü ve bu davadan araması olduğunu belirten Ulaş, “Bizi azmettirdiği iddia edilen kişileri ve bu olayda öldürülen Mevlüt'ü de tanımam” dedi.

‘MOTOSİKLETTEKİ BEN DEĞİLİM’

Motosikletteki kişinin kendisinin olmadığını öne süren ve müebbet hapis cezası istenen Ulaş, savunmasında şunları söyledi:

“Cinayetin işlendiği iddia edilen gün arkadaşlarımla alkol almıştık. Dağıldıktan sonra alkolün etkisiyle evde uyumaya başladım. Hiçbir şekilde bu suçla ilgim yoktur. Ayrıca motosiklet üzerindeki resimlerden bir kişinin benim olduğuma ilişkin bilirkişi raporu da yoktur. Kafa dinlemek için sabahtan Mazlum'la birlikte gezdik, dolaştık ama bu suçu işlemedik. Ayrıca biz iddialara göre 1,5 milyon lira karşılığı adam öldürecek adamlar da değiliz.”

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‘TETİKÇİ DEĞİLİM’

Hakkında müebbet hapis cezası istenen diğer sanık Mazlum Deniz de suçsuz olduğunu iddia etti. Kuaförlük yapan Deniz, “İddia edildiği gibi Mevlüt'ü dükkanının içerisinde öldürmüş değilim yine iddia edildiği gibi tetikçi de değilim. Motosikletle dönmeye yönelik görüntülerde tespit edilen kişi de ben değilim. Bana gösterdiğiniz o motosikleti süren ben değilim. Bütün bu nedenlerle suçlamaları kabul etmiyorum. Deniz’in anlattıklarına da katılıyorum” dedi.

FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Daha sonra bilirkişi tarafından, sanıkların teşhis ve mukayeseye elverişli değişik açılardan fotoğrafları çekildi.

Mahkeme savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluğunun devamına ve eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

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Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğuna, tutuksuz sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.