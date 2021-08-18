Tetikçi tutuklandı

ÜÇ DALGA OPERASYON

Polis ekipleri ilk dalga operasyonda, olay yerinde olduğu belirlenen E.V.’nin de arasında bulunduğu 6 kişiyi İstanbul’da gözaltına aldı. E.V. tutuklandı, 5 kişi serbest kaldı. İkinci operasyonda, olay yerinde oldukları belirlenen A.V. ve B.Ş.’nin de arasında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Son operasyon ise önceki gün sabah, Sibel Koçan’ı başından vurarak öldüren Görkem K.’ya yapıldı. Poliste 15 suç kaydı olan Görkem K. gaspın ardından Kağıthane’de bir ev kiralamış ve sevgilisi ile birlikte yaşamaya başlamıştı. Operasyonda polise direnerek kaçmaya çalışan Görkem K.’nın kapısı kırıldı. Görkem K. ve kuzeni E.D. gözaltına alındı. Evde 3 ruhsatsız tabanca ve onlarca mermi bulundu. “Olay tarihinde kız arkadaşımla oturup film izliyorduk, adı geçenleri tanımıyorum” diyerek suçlamaları kabul etmeyen Görkem K. tutuklandı. E.D. ise adli kontrolle serbest kaldı.

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