‘Tetikçi’ İstanbul’da sorgulanıyor

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Hastaneye kaldırılan Can Polat, kurtarılamadı. Şüpheli Serhat Altun ise olayda kullandığı silahla yakalandı. İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi Serhat Altun'un, olayda 'Uzi' olarak bilinen otomatik tabanca kullandığı belirtildi.

'2 YILDIR TEHDİT EDİLİYORUZ' İDDİASI

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Engin Polat'ın olayla ilgili verdiği ifadede, yaklaşık 2 yıldır 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve bu nedenle daha önce de emniyete ifade verdiğini anlattığı belirtildi.

Öte yandan, şüpheli Serhat Altun ile İzmir'de yakalanan diğer bir şüpheli, soruşturmanın devredildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. İstanbul’da yakalınıp gözaltına alınan diğer bir şüpheliyle birlikte toplam 3 şüphelinin İstanbul Emniyeti’ndeki sorgaları sürüyor.

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Saldırının emrini ‘Daltonlar’ın verdiği iddialarının ardından, Türkiye’den erişime kapalı bir hesap, çete adına açıklama yaptı. Can Polat cinayetiyle ilgili iddiaların reddedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘ENGİN POLAT DOĞRULARI ANLATSIN’ PAYLAŞIMI

“Biz kadının, çocuğun yanında mermi atmayız. Hasımlarımıza bile yapacağımız eylemde bu kuralı çiğnemeyiz, bunu bize düşmanlık edenler de gayet iyi bilir. Biz bir olay yaparsak çıkar ‘Yaptık’ deriz. Ne ölümüzü ne de öldürdüğümüzü bugüne kadar inkar ettik. Kimse başkasının yaptığı pisliği bize mal etmesin. Şimdi Engin Polat çıksın, adam gibi doğruları anlatsın. Bizim bu son yaşanan olayla zerre alakamız yoktur. Bizim sokakta kalmış intikamımız havada kalmış mermimiz yoktur. Bu tarz, kadınların ve çocukların olduğu yerlerde yapılan eylemleri de şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden gariban korumaya Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygılarımızla.”

KONYA’DA DA BİR KİŞİYİ YARALADI

TETİKÇİ Serhat Altun’un, aynı suç örgütünün talimatıyla nisan ayında Konya’nın Emirgazi ilçesinde yaşayan Ahmet Koçak’ı da evinin penceresinden ateş ederek yaraladığı tespit edildi.