Tetikçi de şaşırmış

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KİMİ VURACAĞINDAN HABERİ YOKTU

Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken ifadeler yer aldı. Tetikçi Eray Özyağci ifadelerinde, Ateş cinayetini tek başına planladığını, kimsenin haberi olmadığını, sadece arkadaşı motokurye şüpheli Vedat Balkaya’nın kendisine yardım ettiğini ancak bu kişinin de “Sinan Ateş’i vuracağından haber olmadığını” ileri sürdü.

POLİS KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Tetikçi Özyağci, Ankara’ya gelirken kendisine refakat eden Özel Harekatçı polislerle ilgili olarak “Polislere Ankara’ya geliş amacımı söylemedim. Küçük bir cezam olduğunu ve yakalamam olduğunu biliyorlardı. Ancak yakalamamın ve cezamın mahiyetini bilmiyorlardı. Gerçek kimliğimi de bilmiyorlardır. Kendimi Hasan diye tanıttım. Polisler de Ankara’da eğlenmeye geleceklerdi. Araç, Ankara girişinde çevirmeye takıldı. Aracı kullanan Aşkın isimli şahıs polis kimlik kartını göstererek çevirmeden çıkmamızı sağladı” dedi.

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ATEŞLE ARAMIZDA HUSUMET VARDI

Sinan Ateş ile aralarında husumet bulunduğunu ileri süren Özyağci, husumetin ne olduğu yönündeki soruya ise “Maktul Ülkü Ocakları Başkanı iken ben kendisini arayarak tanıştım. Birkaç defa telefonda görüştüm. 2020 yılıydı. Ben kendisine bir vefa gösterdim. Karşılık görmedi. Bu yüzden ona husumet besledim. Vefa olarak anlattığım şey ise ölmüş biri olduğu için söylemiyorum” dedi.

CİNAYETTEN İKİ GÜN ÖNCE

Cinayetten iki gün önce Ankara’ya geldiği ve nasıl bu kadar rahat nasıl gezebildiği yönündeki soruya da Özyağci, “Bunu ben de anlamadım. Çevirmeleri gördüğümde Vedat Balkaya ile başka yerlere geçiyorduk” yanıtını verdi. Özyağci, cinayetten sonra kendisini İstanbul’a getiren sürücünün ismini söylemek istemediğini de belirtti.

KOMİSER CEP TELEFONUNU SORGULADI

İddianamede cinayetin azmettiricilerinden biri olduğu belirtilen eski Ülkü Ocakları Yöneticisi Tolgahan Demirbaş, 1 Kasım 2023 tarihinde alınan ek ifadesinde, Sinan Ateş’in adres bilgilerini kendisiyle paylaşan Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal ile ilgili olarak “Aykal ile aramızda Sinan Ateş hakkında mesajlaşma olmuştur. Aykal, Sinan Ateş’in cep telefon numarasını olaydan 8 ay önce sorgulayıp bana göndermiş olabilir” dedi.