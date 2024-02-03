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Tetiği çekene iyi hal indirimi

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#SAS Holding#Sibel Coşan#Adem Varlı
Tetiği çekene iyi hal indirimi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 07:00

SAS Holding’in patronu Sibel Coşan, 15 Haziran 2021 günü holding binasının önünde başından vurularak öldürüldü ve içerisinde 3 milyon TL bulunan çantası gasp edildi.

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Olayda tetiği çeken Görkem Kılıç ile beraber hareket ettiği Adem Varlı ve Bülent Şekergümüş yakalanarak tutuklandı ve haklarında dava açıldı. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada önceki gün karar açıklandı.

‘SUÇU BANA İŞLETTİLER’

Duruşmada söz alan Görkem Kılınç, “Benim gençliğim ve cehaletim kullanılarak suçu bana işlettiler. Bu olayı planlayan, bana, Adem ve Bülent’e bu suçu işleten Engin ve Ziyattin’dir. Planda kesinlikle öldürme yoktu” dedi.

Tetiği çekene iyi hal indirimi
Sibel Coşan

Mahkeme heyeti Görkem Kılınç’a kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indirimi yapılarak müebbet hapis cezasına düşürüldü. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Adem Varlı ve Bülent Şekergümüş’ü de kasten öldürmeye yardım etmek suçundan12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çevrildi. Adem Varlı, Bülent Şekergümüş, Görkem Kılınç ve Ziyattin Oğlin ayrıca birden fazla kişi ile silahla nitelikli yağma suçundan 14’er yıl hapis cezası aldı.

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#SAS Holding#Sibel Coşan#Adem Varlı

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