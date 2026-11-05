×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Teşvikiye'de ağaç devrildi, sokak trafiğe kapandı

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Teşvikiye#Ağaç Devrilmesi
Teşvikiyede ağaç devrildi, sokak trafiğe kapandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 09:44

İstanbul'da Şişli Teşvikiye Mahallesi'nde ağaç devrildi. Sokak trafiğe kapanırken 4 motosiklet ve 2 otomobil zarar gördü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ŞİŞLİ, Teşvikiye Mahallesi'nde ağaç devrildi. Sokak trafiğe kapanırken 4 motosiklet ve 2 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Teşvikiye#Ağaç Devrilmesi

BAKMADAN GEÇME!