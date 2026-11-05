Teşvikiye'de ağaç devrildi, sokak trafiğe kapandı

İstanbul'da Şişli Teşvikiye Mahallesi'nde ağaç devrildi. Sokak trafiğe kapanırken 4 motosiklet ve 2 otomobil zarar gördü.
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ŞİŞLİ, Teşvikiye Mahallesi'nde ağaç devrildi. Sokak trafiğe kapanırken 4 motosiklet ve 2 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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