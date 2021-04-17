Teşvikiye Camii yeniden ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bakım çalışmaları yapılan caminin restorasyonu tamamlandı. Cami dün cuma namazı ile ibadete yeniden açıldı.

Caminin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Restorasyonunun tamamlanması Ramazan ayının ilk Cuma gününe denk gelen camideki ilk hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu. Cuma namazının ardından açıklamada bulunan Bakan Ersoy, “Yaklaşık 21 milyon liralık bir harcama yaptık. Ramazan ayının bu cumasına yetiştirmeyi başardık. Hayırlı olsun” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara