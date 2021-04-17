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Burçak BOZKUŞ / DHA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Teşvikiye Camii yeniden ibadete açıldı

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Teşvikiye Camii yeniden ibadete açıldı

Şişli’de 1854 yılında Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilen Teşvikiye Camii dış düzeyindeki bozulmalar sebebiyle 3 yıl önce restorasyona alınmış ve ibadete kapatılmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bakım çalışmaları yapılan caminin restorasyonu tamamlandı. Cami dün cuma namazı ile ibadete yeniden açıldı.

Caminin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Restorasyonunun tamamlanması Ramazan ayının ilk Cuma gününe denk gelen camideki ilk hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu. Cuma namazının ardından açıklamada bulunan Bakan Ersoy, “Yaklaşık 21 milyon liralık bir harcama yaptık. Ramazan ayının bu cumasına yetiştirmeyi başardık. Hayırlı olsun” dedi.

Teşvikiye Camii yeniden ibadete açıldı

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