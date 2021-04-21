TESUD yönetimi görevden alındı

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, “TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir. Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor; yasal işlemlerin takdir ve ifası için başsavcılığa tevdi edilmiştir. Ayrıca dernek yönetim kurulu başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri geçici bir tedbir olarak bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

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