TESUD yönetimi görevden alındı
İçişleri Bakanlığı, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek gerekçesiyle Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin Bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, “TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir. Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor; yasal işlemlerin takdir ve ifası için başsavcılığa tevdi edilmiştir. Ayrıca dernek yönetim kurulu başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri geçici bir tedbir olarak bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
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