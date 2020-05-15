Testte 1.5 milyonu geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Toplam test sayısında 1.5 milyonu geçtik. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71.8” dedi.

Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, dün 34 bin 821 test yapıldı, 1635 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 144 bin 749 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 963’e, entübe hasta sayısı da 508’e geriledi. Dün 2 bin 315 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 104 bin 30’a ulaştı. Bakan Koca, Twitter’daki mesajında, “Toplam test sayısında 1.5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71.8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1.5 metre Sosyal Mesafe” dedi.