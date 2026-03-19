×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Testo Taylan tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Testo Taylan#Kadınlara Şiddet
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Testo Taylan’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız’ın hesabından yayınlanan ‘Sosyal Mühendis Akademi’ başlıklı videoya ilişkin, ‘sosyal deney’ adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli Taylan Özgüç Danyıldız Kocaeli’nde, şüpheliler Y.H. ve U.U. ise İstanbul’da ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.H. ile U.U. çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kocaeli’nde gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen fenomen Taylan Özgüç Danyıldız ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa ifade veren Taylan Özgüç Danyıldız, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı. 

 

 

 

BAKMADAN GEÇME!