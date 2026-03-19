Testo Taylan tutuklandı

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli Taylan Özgüç Danyıldız Kocaeli’nde, şüpheliler Y.H. ve U.U. ise İstanbul’da ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.H. ile U.U. çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kocaeli’nde gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen fenomen Taylan Özgüç Danyıldız ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa ifade veren Taylan Özgüç Danyıldız, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı.