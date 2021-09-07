Testli yeni dönem

* Havalimanlarında yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı. Aşı sürecini tamamlamamış ve negatif PCR testi bulunmayan yolcuların uçuşlarına izin verilmedi. Test yaptırmak isteyen yolcular da havalimanlarında kurulan test merkezlerine yönlendirildiler.

UÇAĞI KAÇIRDIK

* İstanbul Havalimanı’nda test istenen yolculardan Sedat Atak, “Eşim hamile olduğu için ikinci doz aşısı yapılmamıştı. Test olmadığı için uçağı kaçırdık. Bileti değiştirdik eşime de PCR testi yaptırdık” dedi.

* Yolculardan Sedat Kılıç uygulamaya tepkiliydi: “Benim sabah 06.50’de uçağım vardı, binemedim. Test istediler. Hem 250 TL teste para vereceğim hem de bilet başı 280 TL para vereceğim.”

* Kapıkule-Halkalı seferi için Edirne Garı’na gelen yolculara gar girişinde güvenlik görevlilerince HES kodu üzerinden aşı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı. Şartları tutmayan kişiler gara alınmadı.

* Konya’dan hızlı trenle Ankara ve İstanbul’a gitmek için gara gelen yolcuların da bilet kontrol noktalarında görevlilerce kontrol yapıldı. Tek doz aşılı ya da PCR testi olmayanlar gara alınmadı.

BİLETLERİ KESİLMEDİ

* İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da aşı ve PCR testi zorunluluğu vardı. Bir firmada görevli Zeki Kaplan, “Yolcuların aşıları yoksa PCR testi için hastanelere yönlendiriyoruz. Çoğu yolcuya bilet kesemedik. Otogarda mobil aşı uygulaması olursa yolcular burada aşı olabilirler ve geri dönmezler” dedi. Vedat Taş da Babaeski’ye gideceğini fakat aşısı olmadığı için biletini alamadığını belirterek, “Otogarlarda perişan olduk. Devlet mobil aşı sistemini getirirse otogarlarda aşı oluruz” diye konuştu.

İŞ, TEST YA DA AŞI

* Seyahate çıkanların yanı sıra çalıştığı şirketin kuralları gereği, aşısız olduğu için PCR test istenen birçok kişi de aşıya koştu. Seçkin Babacan da gidip aşı olanlar arasındaydı.



RÖTARLI BALAYI



Kapadokya’ya balayına gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen, ancak ikinci doz aşısını olmadığı için uçağa alınmayan Güven Halisdemir, geziye rötarlı çıktı. Halisdemir “Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Benim ikinci aşımı olmamıştım. Bu yüzden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Uçağımı ertelettim” dedi. Halisdemir daha sonra yaptırdığı PCR testinin sonucuyla öğlen saatlerinde uçağa binerek eşiyle buluştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara