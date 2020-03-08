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Fatih TEKECİ/BOSNA-HERSEK
Haber Giriş: 08.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Testleri en hızlı yapan ülkeyiz

Fatih Tekeci
Fatih Tekeci
ftekeci@hurriyet.com.tr
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Fatih Tekeci
Fatih Tekeci
ftekeci@hurriyet.com.tr
Testleri en hızlı yapan ülkeyiz
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüs salgınıyla ilgili, “Türkiye’de hiçbir vakaya rastlanmamıştır. Şüphe görünen her yerde testler yapılmıştır ve bu testleri en hızlı yapan ülkeyiz” dedi.

Anadolu Medya Yayıncıları Derneği (AYD) tarafından Bosna Hersek’te düzenlenen medya çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği’nde gazetecilerle bir araya gelen Numan Kurtulmuş şöyle konuştu: “Maalesef bu virüsün dünya ve Avrupa’nın birçok ülkesinde çok ciddi etkileri var. Üç beş kendini bilmezin sosyal medya üzerinden sallayarak kamuoyu oluşturacağı bir mesele değildir. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili fevkalade ciddi bir süreç yürütüyor. Dünya koronavirüs ortaya çıktığında nasıl hareket edeceğini bilemezken Türkiye Çin’de ‘Koca Yusuf’ operasyonu yaparak vatandaşlarını alıp Türkiye’ye getirme becerisini gösterdi. En ufak bir şüphe olan yerde üzerine gidiliyor. Türkiye’de hiçbir vakaya rastlanmamıştır. Çok ciddi bir mesele. Şüphe görünen her yerde testler yapılmıştır ve bu testleri en hızlı yapan ülkeyiz.”

 

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Fatih Tekeci
Fatih Tekeci
ftekeci@hurriyet.com.tr
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