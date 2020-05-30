Testler arttı, vaka azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, son 24 saatte toplam 36 bin 155 test yapıldı, 1141 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 162 bin 120 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 662’ye, entübe hasta sayısı da 324’e geriledi. Dün 1594 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 125 bin 963’e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım” ifadesini kullandı.