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Gündem
Deniz ÖZEN/SÄ°NOP, (DHA)
Haber GiriÅŸ: 15.04.2021 - 14:34 | Son GÃ¼ncelleme:

Testi pozitif olan Afgan uyruklu, sokakta yakalandÄ±

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Testi pozitif olan Afgan uyruklu, sokakta yakalandÄ±

SÄ°NOP'ta koronavirÃ¼s testi pozitif olan Afganistan uyruklu HÃ¼seyib Seyfi (31), polis denetimleri sÄ±rasÄ±nda sokakta yakalandÄ±. Seyfi, yurda yerleÅŸtirilerek karantinaya alÄ±ndÄ±.

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Testi pozitif olan Afgan uyruklu, sokakta yakalandÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kent merkezinde koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda denetim yaptÄ±. Hayat Eve SÄ±ÄŸar (HES) kodu sorgulamasÄ± yapan ekipler, Afganistan uyruklu HÃ¼seyib Seyfi'nin test sonucunun pozitif olduÄŸunu belirledi. Seyfi, Ã§aÄŸÄ±rÄ±lan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek karantinaya alÄ±ndÄ±.

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